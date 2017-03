Дигитални модели

Онлайн срещи

Това ти ли си?

В днешния забързан свят все повече хора се срещат и дори започват сериозна връзка през приложенията за запознанства. Но използването на тези платформи носи и рискове, най-малкият от които е откритието, че човекът срещу теб не е същият както онлайн персоната си. Което пък означава, че много често потребителите трябва сами да "разследват" евентуалния бъдещ партньор. Тук на помощ идва новото приложение Taken Mate. То проследява профилите в социалните мрежи на потребителите си, за да идентифицира коя обявена от тях информация е истина и коя не е. Платформата изисква синхронизиране на профилите във Facebook, Tinder, Twiter и LinkedIn, след което използва алгоритъм да събере информацията. Софтуерът проверява семейния статут, образование и професия. Отделно се грижи и за сигурността на хората, които го използват - например в САЩ се свързва с базата данни на извършилите сексуални престъпления. "Taken Mate дава на хората информацията, която им е нужна, за да ходят спокойни на срещи. И най-хубавата част е, че могат да използват приложението в комбинация с който и да било софтуер за запознанства", заяви пред сайта Tech Times Мат Конденца, изпълнителен директор на Taken Mate. За улеснение програмата използва три цвята - зелено, жълто и червено, за да идентифицира потребителите. За всяко сваляне на приложението за Android и iOS Тaken Mate дарява на шест благотворителни организации.