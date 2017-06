Технологиите ни доведоха дотук, технологиите ще ни избавят

© Надежда Чипева

Всеки технологичен прогрес в човешката история е ставал повод за противоречия и полемики за потенциалния край на света. Подобни въпроси бяха централна тема и по време на технологичната конференция Digitalk, която се проведе на 8 и 9 юни и беше организирана от "Капитал" и фондовете LAUNCHub Ventures и NEVEQ.За онези, които не са експерти, дебатът за автономните коли например се върти около така наречения trolley problem (бел.ред. - философски въпрос, който се фокусира върху това дали колите без шофьори биха избрали да ударят фатално група деца, които пресичат неправилно, или да отнемат живота на сам шофьор, който спазва правилата за движение). Според Брад Темпълтън, един от основателите на департамента по компютърни науки в Singularity University, казусът получава прекалено много внимание. Експертът, консултирал екипа на Google за автономни коли, смята, че вероятността машина да трябва да вземе такова морално решение е изключително малка. "Идеята, че една машина може да реши кой да живее и кой да умре, е интересна за хората, но дори човекът няма право да вземе такова решение - много от нас вярват, че то трябва да е единствено в ръцете на Бог", коментира Темпълтън пред "Капитал" (виж интервюто с експерта ).Друг лектор на DigitalK с противоречиви виждания за бъдещето бе Навийн Джейн. Серийният предприемач е първият човек с лиценз за комерсиални полети до Луната и проучвания на лунната повърхност. Според Джейн, който е създател на компанията Moon Express, там днес има множество ценни вещества, включително скъпоценни камъни и метали, както и хелий-3 - най-чистият източник на енергия. С мисията си Джейн цели и да предостави на човечеството план Б. "Ако не колонизираме спътника на планетата ни, историята на човешкия род ще приключи като тази на динозаврите", коментира пред "Капитал" Джейн.Лекторът на DigitalK говори и за личната си история. Израснал в малко село в Индия, Джейн отива в Америка с пет долара в джоба, без да знае езика. "Това беше най-голямото ми предимство - не мислех като американец и не се държах като такъв", заключва Джейн. Според предприемача истинските иновации идват не от хора, които мислят в типичните за индустрията си рамки, а които гледат даден проблем през напълно нова призма. Освен Moon Express Джейн развива и Viome - стартъп, който изследва бактериите в чревната флора на потребителя и препоръчва консумацията на определени храни. Целта е полезните вещества в тях да са напаснати към здравния профил на пациента и така да излекуват хроничните му заболявания. Джейн коментира, че преди да стартира Viome, не е имал никакви медицински познания. Според серийния предприемач именно липсата му на систематично образование по темата му позволява да създаде бизнес модел, който радикално да промени индустрията по здравеопазване. Тази е и причината мотото на Viome да гласи "Правим болестите избираеми".Особено релевантна за моментната ситуация при криптовалутите бе лекцията на Брок Пиърс от The Bitcoin Foundation. В последните седмици множество анализатори на биткойн обявиха прогнозата си за развитието на балон в цените на виртуалните валути. По време на DigitalK Пиърс цитира статистика, която показва, че за пръв път в кратката история на блокчейн технологиите повече стартъпи по света набират средства чрез тъй наречените initial coin offering (ICO), отколкото с традиционни рискови и дялови инвестиции. До момента за 2017 г., блокчейн предприемачите са набрали над 327 млн. долара чрез ICO.Според Пиърс разпространението на криптовалутите и блокчейн технологиите ще демократизира достъпа до капитал. "Всеки бизнес, както и всяка неправителствена организация днес може да намери финансиране от множество малки и разнообразни инвеститори", коментира пред "Капитал" директорът на The Bitcoin Foundation. Според Пиърс това развитие е от особено значение за предприемачите от по-бедни икономики: "Блокчейн технологиите ще позволят на много повече хора да стартират компаниите си, където и по света да се намират."Адео Реси, създател на The Founders Institute, изнесе една от най-емоционално заредените лекции на DigitalK. Предприемачът подкани публиката да стане на крака и да обещае, че ще стартира собствен бизнес. Реси коментира за "Капитал", че целта на The Founders Institute e да даде стимул на хората, които мечтаят да се занимават с предприемачество, но нямат финансовата независимост да напуснат работата си. Призивът на Реси е част от по-мащабна кампания, която той стартира в България. Заедно с Милен Иванов и Жанет Тодорова от българското представителство на The Founders Institute Реси иска да подкрепи сто идеи на хора от страната, които впоследствие да бъдат развити в успешни бизнеси. С цел да привлече повече българи към предприемаческите среди Реси ще предостави безплатно обучение във The Founders Institute - София, на първите 100 компании, стартирали дейността си след DigitalK.По време на лекцията си на DigitalK Нийл Барнет, изпълнителен директор на консултантската компания Istok Associates, се фокусира върху "фалшивите" новини (fake news). Според Барнет, чиято фирма се занимава с корпоративни разследвания, човечеството не среща феномена на подвеждащата информация за пръв път. Експертът коментира пред "Капитал", че по време на всяка историческа епоха обществата ни са срещали пропаганда под една или друга форма. Основната промяна днес се изразява в това, че модерният човек набавя информацията си от значително по-нестандартни източници. На конференцията Барнет цитира статистика, която показва притеснителен факт: в Америка днес над 30% от потребителите на възраст между 16 и 21 г. разчитат основно на социалната мрежа Snapchat, за да се информират за случващото се по света. Според Барнет, за да разрешат проблема с липсата на качествена информация, модерните общества трябва да създадат стимули за филтриране на публикуваната информация. "Особено важно е да обърнем внимание на младите хора, да ги научим да четат повече, да разчитат на повече от един източник на новини и анализи, да мислят критично", коментира Барнет.