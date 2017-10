Дигитални модели

Споделени пространства

Къде живеят дигиталните предприемачи



Коуъркинг пространството за технологични предприемачи в Лондон Huckletree анонсира третия си пореден инвестиционен рунд на стойност 4.5 млн. паунда. Инвестиционният посредник Meyer Bergman е бил водещ при набирането на новия капитал. Huckletree ще се включи към инвестиционното портфолио на компанията, в което са дигиталната платформа за недвижима собственост за бизнеса Appear Herе, както и стартъпът за мобилни приложения POQ Commerce. Инвестицията е знакова за растящият пазар за споделени офис пространства във Великобритания и САЩ. Третият рунд следва вторична инвестиция от 2.5 млн. паунда, която Huckletree привлече от фонда Mass Over Capital. Според Андрю Линч, създател на споделеното пространство за дигитални предприемачи, Meyer Bergman е идеален партньор за развитието на Huckletree. "Нашата цел е да бъдем високотехнологично пространство, което да предоставя множество възможности за колаборация между софтуерни разработчици, ИТ специалисти и бизнеси, които развиват мобилни приложения", добавя Линч. Екипът на Huckletree е разработил онлайн платформа, чрез която членовете на пространството да обменят опит за инвестиционните си рундове, нужди от човешки капитал и други. Следващите офиси на Huckletree ще бъдат в Копенхаген, Барселона и Тел Авив. Според Линч локациите са стратегически избрани, така че да задълбочават свързаността между локални стартъп и технологични екосистеми. В третия рунд на Huckletree се включват и фондовете Felix Capital (чието портфолио включва и Deliveroo), Yonder & Beyond и Faber Ventures, чиито инвестиционни екипи и портфолио компании ще са базирани в споделеното пространство.