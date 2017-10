App-ове на седмицата

Be My Eyes

Be My Eyes e приложение с добра кауза. В него се регистрират незрящи и доброволци, които искат да помагат. Слепите потребители могат да се обаждат през софтуера винаги когато имат нужда от помощ. Доброволец се включва с аудио-видео връзка и отговаря със съвет или консултация. Приложението е лесно за използване и вече има регистрирани над 500 000 души и 50 000 незрящи. Налично е за Android и iOS.