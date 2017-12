Дигитални модели

Споделено пътуване

Вземи ме на път за работа



Criteo е един от най-успешните френски стартъпи, който след създаването си бързо се разрасна. През 2013 г. компанията става дори публична в САЩ и в момента капитализацията й е над 2.2 млрд. долара. Сега бившият изпълнителен директор на компанията Жан-Баптист Рудел обяви, че стартира ново начинание - стартъпът Less, който ще предоставя услуги за споделено пътуване. Услугите ще са насочени към хората, които пътуват всеки ден до работа, както и към други потребители, които се нуждаят от транспортни услуги за сравнително кратки разстояния. Разликата между Less и съществуващи конкуренти като Uber, BlaBlaCar и Lyft e в това, че новият стартъп няма да работи със специално обозначени шофьори, а ще разчита на частни лица, които ползвали собствените си коли. Така компанията цели да оптимизира празното пространство в автомобилите и да намали градските задръствания. Идеята е всеки шофьор да може лесно и бързо да види къде по пътя му има други пътници, които искат да се придвижат в същата посока. Съдружници в новата компания са серийните предприемачи Роман Николи, Францис Коен и Форен Бутелие. Екипът досега е привлякъл инвестиции за 16 млн. евро. В рунда са взели участие престижните инвестиционни фондове Index Ventures и Daphni. За целта стартъпът първо планира да разработи висококачествена навигационна система. За момента Less оперира единствено в Париж. Компанията ще се конкурира с новата услуга на BlaBlaCar - BlaBlaLines, насочена към същата потребителска група.