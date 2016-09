Частно пласиране на дълг - добре забравеното старо

Типичните инвеститори в такъв клас инструменти най-често са институции с дългосрочен хоризонт на инвестиране като застрахователи, пенсионни фондове и асет мениджърите, които ги обслужват

Както разгледахме в предишната наша статия " http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2016/05/02/2753168_novi_iztochnici_na_sveji_pari_finansirashtite_fondove /) от 2 май 2016 г., близо осем години по-късно след съдбовния септември 2008 г. световната и европейската политика, икономика и финанси живеят в един "post-Lehman" свят. В Европа това беше началото на края на монопола на банките във финансирането на бизнеса и появяването на нови играчи на пазара. Същевременно европейските капиталови пазари не са достатъчно развити и интегрирани, за да успеят да запълнят този вакуум. Подобно разместване е съпътствано и с разработването (а и преоткриването) на нови инструменти, чрез които най-икономично и ефикасно да се разпредели кредит към средни и големи предприятия, които търсят евтино и дългосрочно финансиране, подобно на това, което могат да получат на капиталовите пазари, но същевременно да го комбинират с гъвкавостта, скоростта на организиране и липсата на публичност, типична за банковите заеми.Частното пласиране на дълг представлява средно- и дългосрочно дългово финансиране между компания (най-често нетъргувана на регулиран пазар) и един или няколко професионални инвеститора (напр. застрахователни компании, фондове и асет мениджъри). Този заем се договаря директно между заемополучателя и инвеститорите, като функциите на банките са чисто административни (най-често, но не винаги, те действат като първоначален заемодател, като веднага прехвърлят заема на крайните инвеститори). Дългът може да е както под формата на заем, така и под формата на поименни облигации в зависимост от спецификите на транзакцията и най-вече (както ще видим по-долу) от особеностите на местното законодателство.Особеност на този вид дълг е, че той не се предлага публично и в двете си форми (заем и ценна книга), обичайно е необезпечен, както и неликвиден (тоест възможността за трансфер на вторични пазари е ограничена и кореспондира с "buy and hold" стратегията на инвеститорите в този инструмент). Важен момент е и пласирането на заема или облигациите – то е при максимални усилия ("best efforts"), без поемане на твърд ангажимент от страна на банката организатор, което значително намалява разходите по транзакцията за заемополучателя. Допълнително преимущество за инвеститорите (а и за заемополучателите) е възможността за лесно предоговаряне на клаузи от договора, както и поддържането на тесен контакт между краен инвеститор и заемополучател, което не е типично за публично набиране на дълг.Типичните инвеститори в такъв клас инструменти най-често са институции с дългосрочен хоризонт на инвестиране като застрахователи, пенсионни фондове и асет мениджърите, които ги обслужват. В свят с негативни лихви частното пласиране на дълг отлично подхожда на тяхната нужда за дългосрочно финансиране на пенсионните и застрахователните им задължения. Липсата на ликвидност (сравнена с относително по-високата степен на ликвидност на публично търгуваните облигации) се компенсира от по-високата доходност по лихвите. Освен това тези институции имат нужния персонал, който може сам да оцени кредитоспособността на техните заемополучатели. Същевременно фактът, че заемът не се предоставя публично, дава възможност детайлите по него да се договорят спрямо специфичните нужди на заемодателите, нещо невъзможно при публично емитиране на облигации и други дългови инструменти.Американската система за частно пласиране на дълг представлява най-дълбокият пазар на дългови инструменти от подобен тип. Подобни емисии ценни книги нямат нужда от допълнително разкриване на информация по силата на чл. 506 (б) от Регулация Д на Закона за ценните книжа на САЩ. Основните инвеститори в подобна емисия са почти изключително застрахователни компании, сроковете на заем достигат понякога дори до 30 години, а емисии достигат до милиард долара. Частното пласиране на дълг в САЩ е под формата на издаване на поименни облигации, инкорпорирани като приложение и рефериращи към клаузите на договор за покупка на облигации. Подобно пласиране на дълг е частно (т.е. не е публично и не изисква регистрация при Комисията за ценни книжа на САЩ), когато е отправено само към "акредитирани инвеститори", които се определят по два критерия - професионални инвеститори (банки, застрахователи, инвестиционни фирми) и имотно състояние.В Европа Германия е смятана за пример за развит европейски пазар на частно пласиран дълг чрез местния инструмент Schuldscheindarlehen, който, буквално преведен, означава "заем, засвидетелстван със сертификат за задлъжнялост". Този дългов инструмент е хибриден по своя характер и доби изключителна популярност на пазарите извън Германия през последните години (около 40% от рекордните над 20 млрд. пласиран дълг за миналата година), като беше използван и от българската държава през декември 2013 г. за емисия от 290 млн. евро. Популярността му на германския пазар се дължи до голяма степен и на фактa, че по международните счетоводни стандарти този вид дълг, за разлика от облигациите, не се отчита по своята пазарна цена (mark to market), а по своята счетоводна стойност (book value). Същевременно във връзка с регулаторните изисквания този вид дълг се отчита като ликвиден по смисъла на местните закони, въвели CRD IV и Solvency II. Ключово преимущество е и че Schuldschein отговаря на критериите за обезпечение в операциите на банките от еврозоната с ЕЦБ.Частно пласиране на дълг под формата на облигации по българското право е уредено в ЗППЦК и ТЗ. Член 4 на ЗППЦК дефинира "публично предлагане" като информация, "адресирана до 100 и повече лица или до неопределен кръг лица в каквато и да е форма и чрез каквито и да е средства". Ако предлаганите инструменти се представят и маркетират на група инвеститори под този праг, каквато е и практиката при частно пласиране, се прилагат разпоредбите на Търговския закон за издаване на непублична емисия облигации.За съжаление процедурата по емитиране на подобни облигации се отличава със своята липса на гъвкавост, изразена в изискването емитентът да има специфична корпоративна форма - акционерно дружество, наличие на законоустановени реквизити по отношение на записването и съдържанието на условията по облигациите, нуждата от обявяване в Търговския регистър на емитирането на частния дълг, участието на банка и инвестиционен посредник и др.Тъй като по същество частното пласиране на дълг е нишов инструмент, който наподобява експозиции на капиталов пазар без последствията от допълнителни регулации, той би станал по-достъпен (т.е. по-евтин за емитентите му) само при увеличаване на инвеститорската база. Създаването на паневропейски пазар за частно пласиране на дълг с подобен профил и софистицираност като чл.506 (б) от Регулация Д на Закона за ценните книжа на САЩ е една от целите, поставени от Европейската комисия в представения от нея амбициозен план за Съюз на капиталовите пазари през есента на миналата година. Такъв пазар би улеснил и набирането на подобен клас дългови инструменти и от европейски държави с неразвито законодателство и пазар за частно пласиране на дълг като България.Паралелно с дискусиите в европейските институции започна и процесът по изготвянето на стандарти и списъци с най-добри практики от браншови организации като Международната асоциация на капиталовите пазари (ICMA) и Организацията на заемните пазари (LMA). През лятото на тази година LMA публикува и първите стандартизирани документи в двете форми на дълг (заем и поименна облигация), като целта е развитието на пазара и утвърждаването на този алтернативен клас дълг като неизменна част от инвестиционния портфейл на големите инвеститори в Европа. Този стандартизиран договор за частно пласиране на дълг е подчинен на правото на Англия и Уелс (което е валидно приложимо право по смисъла на Регламент 593/2008 относно приложимото право по договорите) за членки на ЕС и ЕЕА, като очакването е, че тази унификация ще катализира използването (а и поемането от местни инвеститори) на подобни инструменти и на по-малки пазари като българския.