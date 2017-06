Фотогалерия: 70 години от D-Day

1/17

На 6 юни се навършват 70 години от историческото дебаркиране на Съюзническите сили в Нормандия. Десантът във Франция отваря втори фронт срещу нацистите и се смята за повратен момент във Втората световна война. Агенция Reuters публикува снимки, запазени в Националния архив на САЩ. Фотограф е полковник Хърман Уол. Американски войници дебаркират на Омаха бийч на 6 юни 1944 г.



Автор: UK National Archives/ US National Archives/ National Archives of Canada - Handout via [Reuters]