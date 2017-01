Компаниите трябва да публикуват финансовите си резултати за 2016 г. до края на този месец. Очаква се това да окаже влияние върху цените на акциите им. От по-големите компании през тази седмица отчетите си ще публикуват Goldman Sachs, Netflix, U.S. Bancorp (сряда), American Express, Bank of New York Mellon (четвъртък), General Electric, Procter & Gamble (петък)