Политическият "Хотел "Калифорния"

Скандалът около депутата от ГЕРБ Делян Добрев започна напълно неочаквано, също толкова непредвидимо се разви до политически ураган, предизвика внезапна оставка на главния герой в него и накрая завърши като водевил. След като парламентът гласува "против" заявлението за напускане на Делян Добрев, българската политика заприлича на абсурден балкански "Хотел "Калифорния". В известната си песен Eagles пеят за мистично място, в което "You can check out any time you like/But you can never leave!". Можеш да си тръгнеш, но не и да напуснеш.

Гласуването срещу оставката на Добрев е и цинично, защото признава директно, че в България политика се прави така. Скандалите нищо не променят, освен че могат да изхвърлят и малко по-смислените политици. Това се вижда от качеството на парламентите, което става все по-отчайващо.



Кризите в БГ не водят до катарзиси. Така политиката все повече прилича на борба между различни организирани престъпни групи, които са забравили един важен съвет от песента на Eagles - "What a nice surprise (what a nice surprise), bring your alibis".

Отказът на депутатите да "освободят" Добрев е едновременно логичен и циничен. Логичен, защото схемата, за която сега той бива обвиняван, може да се види във всяко населено място. България днес, в абсурдно голяма степен, не се управлява от хора, назначени заради заслугите си - образованието, постиженията, усилията. На власт са родово-общинни племена, които са се впили в ресурсите на държавата, за да гарантират оцеляването си. Ако Народното събрание приеме, че за такива действия трябва да се подава оставка, то какво например трябва да е наказанието за депутати като Делян Пеевски?