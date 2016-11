Технологии: Бизнесът на оптимистите

© ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

Статията е част от класацията на най-динамичните малки и средни компании "Гепард". Поръчайте изданието на хартия или в pdf формат тук или на 02/4615 271 и 02/4615 349. Цена 15 лв. с ДДС и доставка.



Елена Маринова, президент на софтуерната "Мусала софт"



Ивайло Славов, изпълнителен директор на "Булпрос".

48%

е средният годишен ръст на софтуерните компании в топ 30 на "Гепард".

Шарено и динамично

Всъщност софтуерната индустрия за разлика от другите сектори твърде трудно се разделя на големи, малки и средни компании - от една страна, защото, макар и бързо зрееща, все още е в ранния си етап на развитие в страната. Ако сравним например най-големия в сектора Progress и оборотът му от 71 млн. лв. през 2015 г. с най-големите в, да речем, енергетиката, където лидерът има оборот от 3 млрд. лв., би изглеждало сякаш IT бизнесът е още в детското гащеризонче.

двете платформи

монетизирането на позициите, които имат в глобалната мрежа

Подгласникът на титлата при IT гепардите е пловдивската компания "Програмиста" ( профил на компанията вижте тук ). Бизнесът на изцяло българската фирма, основана през 2013 г., е точно в епицентъра на най-голямата надпревара в сектора - борбата за кадри. С други думи, "Програмиста" е център за изнесена разработка и поддръжка на софтуер, като компанията се ангажира със сформирането на качествени екипи. Изглежда достатъчно успешно, за да получи признание на наградите на БАИТ за 2015 г., както и да регистрира 110% ръст на приходите си за миналата година.

На шесто място се нарежда една изцяло местна компания, водеща началото си от варненското село Казашко, където е регистрирана през 2005 г. Дейността на компанията е свързана с уеб дизайн и разработка на уебсайтове, което за 11 години на пазара й позволява да се разрасне до екип с 90 служители и оборот от 6.6 млн. лв. "2 Криейт" е от онези бизнеси, започнати почти на шега от няколко приятели и оказали се достатъчно успешни, за да могат на петата година да се преместят в нов офис, понеже междувременно е потръгнало, а екипът е вече от 50 служители. През последните две години компанията добавя освен проекти и служители и нови технологии към портфолиото си като HTML, CSS и WordPress.

Позиционирана на десето място, "Абати" е една от малкото софтуерни компании в България, които съществуват не благодарение на поръчки от държавата. Компанията се занимава със системна интеграция и сред обичайните участници в търгове за внедряване на различни системи за публичния сектор. През последните години компанията доби популярност в изграждането на системата за електронно правителство.

Извън топ 10 в IT класацията компаниите носят белезите по-скоро на устойчивото и малко по-бавно като темп разрастване.

В този сегмент са и "МенторМейт". Tова е българският развоен двигател на едноименната американска компания под шапката на холдинга Tylor Corporation. Компанията специализира в софтуерните разработки, основно в мобилната сфера. Само за последните месеци компанията обяви, че ще навлезе за пръв път на европейските пазари, като първо ще се прицели в Скандинавието. Малко по-късно беше обявено и откриване на поредна локация в страната - в Русе. В тази връзка се очаква бизнесът на компанията да продължи да расте и догодина, може би дори с по-големи темпове.

За поредна година тук откриваме и "Немечек", които запазват стабилни показатели. Миналата година компанията разшири клиентското си портфолио и откри нов офис във Варна, за да поеме новите си проекти. За тази година прогнозата също е положителна: "

През последните години България се затвърждава като дестинация за изнасяне на услуги и развиване на софтуерен бизнес. Очаква се тенденцията да се затвърди, въпреки че от около две-три години се усеща сериозна липса на квалифицирани кадри, която малко позабавя плановете за ръст на влезлите на пазара компании. Такъв пример е "Луксофт", която поне два пъти коригира амбициозните си планове. И все пак благодарение на създадените напоследък от бизнеса софтуерни академии, както и на продължителните кампании и инициативи за съвместна работа с държавата секторът започна да си извоюва позиции и оптимизмът, че и управлението ще участва в попълването на дупките на пазара на труда, се върна. "През 2016 има леко намаляване на темповете на прегряване на пазара на труда", каза Елена Маринова, президентът на "Мусала софт", компанията, която в края на 2015 г. положи основите на първото си развойно звено извън страната - в Скопие. По нейни думи вероятно изнасянето на дейности в страните в региона ще продължи.

Големи разраствания на екипи, сливания, придобивания, борсови дебюти, инвестиции. Безспорно едни от най-положителните, а и интересни новини в българската икономика идват от IT средите и няма изгледи тенденцията да бъде нарушена. Причината - преди всичко експортната ориентираност и все по-голямото припознаване на България като дестинация за разработка на софтуер. За 2015 г. оборотът на индустрията е 1.6 млрд. лв., като 65% от него са генерирани именно от външни пазари. Втората, макар и все още не токова осезаема тенденция, е обръщането на IT бизнеса към разработка на собствени продукти и решения.Предизвикателство номер едно пред технологичната индустрия продължава да е недостигът на кадри. През последните две-три години, особено с влизането на нови международни играчи, притесненията, че няма хора, накараха много компании да преосмислят амбициозните си планове за ръст, а асоциациите да забият тревога и да започнат да търсят решения със или без държавните опити за помощ. И, изглежда, инициативността на иновативния сектор започва да дава резултати. През 2016 има леко намаляване на прегряването на пазара на труда, категорична е Елена Маринова, президент на софтуерната "Мусала софт" и член на управителния съвет на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ).С няколко малки изключения софтуерната индустрия в България продължава да се крепи на малките и средните компании. А те, противно на всеобщото схващане, че просто пишат код за износ, имат цветни и разнообразни бизнеси. Някои подпомагат фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, други развиват системи за спестяване на гориво в авиацията, трети разработват компютърни игри или са заети в областта на решения за интернет на нещата, или са ключови развойни центрове на международни гиганти.Тази година решихме да разширим класацията си до топ 30 именно за да покажем и някои компании, от които иначе трудно бихте намерили повод да се поинтересувате. Общите параметри на софтуерните гепарди през 2015 г. са такива: 537 млн. лв. обороти и среден ръст от 47% (при среден за сектора 11%), при това само с 4.8 хил. служители.И може би тъкмо заради тази малка възраст и размери IT компаниите в "Гепард" още запазват новаторския си дух и са толкова разнообразни.В първите десет компании от класацията освен впечатляващи ръстове между 60 и 240% срещаме и пълна гама бизнес модели, продукти и решения. Приятна изненада е, че присъстващите в списъка компании са основно български или поне са започнали като такива.Лидер с близо 240% ръст е варненската компания "Тайтън гейт", която развиваPhoneArenaе глобална онлайн агенция, ориентирана към собствениците на високия сегмент уебсайтове, която им оказва съдействие в привличането на рекламодатели и. Именно това е и продуктът, който генерира сериозния растеж миналата година.Следващата в класацията с малко по-скромен ръст е "Бродсофт България" - местното развойно звено на международната компания за интеграция на комуникационните системи Broadsoft. Бизнесът, донесъл на дружеството двоен ръст през миналата година, е разработване на софтуер за сливане на преноса на глас (както мобилен, така и стационарен), мейл, чат, бизнес приложения, услуги за статута на потребителите, гласова и видеоконференция.На четвърто място е "Теххъдъл", която е специализирана в аутсорсинг на IT и софтуерни проекти. Тя е основана от британския предприемач Ричард Йео и българския технологичен мениджър Ивайло Радев. "Теххъдъл" покрива разнообразно портфолио от дейности, свързани с IT аутсорсинга, като се обслужват различни по мащаб и размер фирми."Майлстоун системс", която е собственост на датската Milestone Systems, разработва софтуерни системи за видеонаблюдение. Стъпила на пазара през 2011 г., компанията попада в обсега на "Гепард" за пръв път благодарение на ръста си от 78%. Местното дружество работи основно за външни пазари, казаха за "Капитал" от компанията, поради която причина се очаква и да запази положителната тенденция.Следващи по динамика на ръста си са разработчиците на софтуер за оптимизиране на самолетния транспорт "Авиазо България". Aviaso е създадена през 2003 г. от швейцарците Никола Фантини и Рудолф Кристен и българите Георги Митов и Иван Марков, а продуктът й е софтуер за оптимизиране на разходите на гориво. Централата на фирмата е в Швейцария, но основната развойна дейност е съсредоточена в софийския офис, има развоен център и в Харков, Украйна. Компанията е изцяло експортно ориентирана, като сред клиентите й са големи авиокомпании - Lufthansa, Airberlin, Turkish Airlines и др. От миналата година дружеството е част от американската група Honeywell, която също оперира в сектора на услугите за авиация. Благодарение на партньорството компанията печели и много нови клиенти, което става причина за ръста от 65% през 2015 г. "Това означава, че оттук нататък ни предстои само да растем", казаха за "Капитал" от местния офис.На осмото място откриваме миналогодишния лидер в сектора "Джемсийк". През последните три години компанията се разрасна извън първоначалната си дейност - консултантска в областта на традиционните маркетингови проучвания, и се превърна в доставчик на технологични решения в т.нар. data science - извличането и анализирането на данните. Сега компанията предоставя IT платформа, чрез която клиентите й могат по-лесно да получат цялата им информация и анализи за пазара. През юни тази година компанията беше купена от британската Future Thinking.Девети по ръст са "Булпрос", които през 2016 г. обявиха, че разрастват групата с още една компания за разработка и интеграция на бизнес софтуер, като така затварят продуктовия си цикъл. За последната година "Булпрос", в чиято група влизат общо пет компании в различни IT направления, привлече 3.5 млн. евро вложения - от двата инвестиционни фонда BlackPeak и NEVEQ II, както и от един частен германски инвеститор. Освен това дружеството има амбициозни планове за разширението на екипа си - 700 служители до края на 2016 г. и нови 1000 работни места до 2019 г. "През 2016 г. очакваме да запазим досегашния си ръст на развитие. Фокусирахме се и засилваме позициите си в САЩ. Външните пазари за нас са важни заради технологичния ни фокус през тази година - IoT, Big Data, Cloud, Сollaboration, Enterprise Mobility", коментира за "Капитал" Ивайло Славов, изпълнителен директор на "Булпрос".Следващото място тази година е отредено за българската компания, която си партнира с фондацията на Бил и Мелинда Гейтс в борбата с бедността. Основаната от Калин Радев "Софтуер груп Бг" разработва системи за микрокредитиращи институции, като по този начин директно и индиректно присъства на повечето пазари в развиващия се свят. Компанията има офиси във всички точки на света, като миналата година откри в Египет, буквално преди дни и в САЩ, с което завърши изграждането на мрежата си от основни локации. През ноември тази година компанията стартира и платформа за мобилни разплащания съвместно с Association Of Asia Confederation of Credit Unions.През последните няколко години заради устойчивия си ръст от поне 50% компанията е неизменен участник в класацията "Гепард". "Тази година очакваме с много малко да забавим ръста си до около 40%. Причината е, че като пораснеш дотолкова, няма как да се запази това темпо. През септември открихме офиса си във Вашингтон, който е първият ни в САЩ. С това приключихме изграждането на мрежата си от главни офиси и започваме с регионални и локални. Очаквам 15 готови до края на следващата година", коментира Калин Радев плановете за бизнеса си.Тук попада и първенецът по рентабилност "Енигма" - разработчикът на системи за сигурност, собственост на американската компания Enigma Software.В сегмента на по-спокойните гепарди можем да открием и най-много познати лица. Тук откриваме и някои от компаниите, белязали най-силно календара на IT събития на местната сцена през миналата година.Под номер 18 откриваме обекта на една от големите сделки в сектора през миналата година - "Фадата". Разработчиците на софтуер за застрахователния сектор през юли миналата година се сдобиха с нов международен собственик - британската компания за застрахователни услуги Charles Taylor и фондът за дялови инвестиции The Riverside Co. придобиха мажоритарен дял от 80%. Придобиването оценява "Фадата" на 20.4 млн. евро, което, макар и в пъти по-малко, всъщност е сравнително висока оценка за местна компания. Ключово при тази сделка е, че новият чуждестранен акционер отвори нови пазари за българската софтуерна компания.Тук са и "Виемуеър", които в сравнение с другите в класацията изглеждат направо гиганти по показател оборот. През миналата година дружеството на американска VMware в България инвестира значителен ресурс в трансформирането на местния си бизнес от чиста R&D локация в мултифункционален екип, фокусиран върху развойна и оперативна дейност.В групата се намират "Мусала софт"- след ръст от 30% през миналата година през тази компанията успява да добави към клиентското си портфолио няколко големи имена, които се очаква да покажат съществен позитивен ефект върху оборотите през 2017 г. В тази връзка "Мусала" съвсем естествено увеличава и екипа си."Следваме плана си да станем 1000 души през 2020, като поддържаме ръст на оборота от 25%+ и се фокусираме върху големи клиенти. Целта ни е да бъдем ключов регионален играч", каза президентът Елена Маринова.Очакваме запазване темпа на развитие от миналата година. Резултатите до третото тримесечие за 2016 го доказаха. Има достатъчно проекти, дори повече, отколкото успяваме понякога да поемем, тъй като основното предизвикателство остава привличането на достатъчно висококвалифицирани специалисти", коментира изпълнителният директор Георги Брашнаров.Тази година в "Гепард" има и още едно интересно развойно звено. Става дума за "Софтуер Аг дивелъпмънт" - ключовото развойно звено и второто по размер в света на една от най-старите германски софтуерни компании - Software AG. Местното дружество е тук вече около десет години, като се занимава с най-иновативните проекти на германската компания - такива в сферата на бизнес софтуера и IoT например. През миналата година "Софтуер Аг" демонстрира ръст на оборотите от 19% и очаква да запази тенденцията на плавно нарастване.Но едновременно с това се очаква и влизането на нови играчи и консолидация в сектора на територията на България. "На пазара продължават да навлизат различни компании, които създават центрове за изнесени услуги, за развойна дейност, а съществуващите разширяват дейността си", коментират за "Капитал" от "Немечек". Мнението споделя и Ивайло Славов от "Булпрос". Очаква се навлизането на нови играчи от развити пазари като Западна Европа, Съединените щати, Великобритания и бившите съветски републики – Азербайджан, Армения, Беларус.