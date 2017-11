IT сектор: Оптимизмът остава заедно с проблемите

© ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА

Класацията е доминирана от софийски IT компании и малко варненски.

Технологичният сектор в България е нещо като сигурен източник за добри новини за икономиката. Страната продължава да бъде център за иновативни компании, които успешно изнасят продукт и поддържат растежа си. Сред добрите новини обаче има и лоши – новини, които се повтарят вече с години. Едната е недостигът на кадри в сектора, с който всяка компания търси отделен начин, по който да се справи. Вторият проблем е свързан с първия – липсата на качествено образование, което да подготвя тези IT кадри и да затвърди България като европейски или поне като регионален технологичен център.От миналогодишните гепарди са останали само два - "ТекХъдъл" и "Скейл фокус". Всички останали са нови в класацията. По традиция доминиращата част от тях са малки и средни предприятия, които тепърва ще се развиват и ще надграждат бизнеса си. Повечето от гепардите са в софтуерния сектор, но има и някои компании като софийската "Булграм", които работят с хардуер.Най-бързият гепард тази година е софийската "Конвършън юнивърс", която работи в сферата на пърформънс маркетинга – не просто създаването на реклами, а на такива с много конкретни цели, които трябва да бъдат покрити. Фирмата може да се похвали с близо четирикратно увеличение на приходите до 16.1 млн. лв., съпроводено с огромен скок и на печалбата на компанията – 5.932 млн. лв.На второ място е варненската "Микро акаунт", която разработва софтуер за фирми в областите на производството, транспорта, строителството, морския бизнес, земеделието и други. Основният продукт на компанията е информационната система MACS, предоставяща данни в реално време за доставките, продажбите, счетоводството, производството на една фирма. Системата дава единна картина на процесите във фирмата, с което улеснява оперативното управление и контрола. Приходите на компанията са се покачили с близо 280% за 2016 г. спрямо 2015, до 5.68 млн. лв., макар персоналът на фирмата да е нараснал с едва трима души.На трето място е "Обджект системс", софийска компания, която разработва софтуерни решения за бизнеса. Тя работи основно в сферата на изкуствения интелект, който използва за оптимизацията на бизнес процесите.На четвърто място е друга компания, на границата между IT и маркетинговия сектор - "АйГейминг.ком", която има офиси във Варна и Берлин. Фирмата разполага със своя собствена мрежа от сайтове, онлайн портали и информационни блогове. Подобно на "Конвършън юнивърс", и при "АйГейминг.ком" се наблюдава огромен марж на печалбата – близо 9 млн. лв. при приходи 18.1 млн.Пета в класацията е българското развойно звено на "Тик42". Компанията е основана във Великобритания преди повече от 20 години и стои зад разработката на технологии за финансова търговия в реално време. Фирмата работи и върху отделни продукти, създадени по поръчка от компании, както и поддръжката на вече готовите продукти. "Тик42" също е сред компаниите, които могат да се похвалят с голям марж на печалбата – 5.6 млн. лв. при 11.5 млн. лв. приходи.На шесто място е "Иновативни трафик системи", която работи по управлението на трафика в големите градове. Компанията отговаря за част от системите в София и други големи градове в страната.Седма в класацията е "Булграм". Компанията е една от малкото сред гепардите, която се занимава с хардуер, а не софтуер. Тя работи по поддръжката и ремонта на мобилни устройства. Фирмата е създадена през 2013 г. като основен сервизен център на "Мобилтел" и е част от хърватската група Аgram. Четири години по-късно компанията работи с всички български телекоми, както с и по-големите търговски вериги за техника. Проблем за компанията обаче е, че тя вече трудно може да расте с подобни темпове, защото е запълнила всички възможни ниши в сектора. "За нас бъдещето е не само в ремонтите, но и в активната търговия", коментира пред "Капитал" Жанет Чомакова, генерален мениджър на компанията. Бъдещите планове на фирмата са тя да внася телевизори от Китай.Осмото място в класацията е за "СофтСърв България", която разработва софтуерни решения в няколко различни сфери. Въпреки сравнително малкия си марж компанията е сред най-бързо развиващите се, що се отнася до брой служители. "Растежът ни до голяма степен е свързан с глобалната тенденция към цифрова трансформация - бизнесът започва да инвестира в корпоративни решения, използвайки софтуерни технологии, за да получи по-голяма стойност", казва Андон Симеонов, генерален директор на "СофтСърв България". В началото на 2017 г. компанията е придобила полската технологична фирма Coders Center и така се насочва към по-широко присъствие на глобалната SoftServe на технологичните пазари.На девето място се нарежда българският клон на Wacom Europe, японският производител на графични таблети за рисуване. Компанията продължава да поддържа стабилния си растеж, въпреки че служителите ѝ в България растат сравнително бавно и работи с нисък за IT сектора марж.Десета в класацията е "Скайскенер България". Това е българското разделение на британската компания Skyscanner, която е с малък екип в София още от октомври 2014 г. Екипът е ангажиран с разработването на продукти с висока добавена стойност. Skyscanner е сред т. нар. еднорози – стартъпи, оценени на над 1 млрд. долара. Компанията разработва платформа, която позволява да се сравняват различните цени на самолетни билети, хотели и превоз при пътуване.Ако погледнем по-отблизо растежа на компаниите в класацията, можем да ги разделим на три – първите пет, вторите пет и останалите десет. Първите пет отбелязват много по-динамичен растеж, който вероятно ще бъде по-трудно да бъде задържан през идните години. Вторите пет също се движат бързо, но компании като "Булграм" ще имат проблем с това да запазят високата скорост, предвид че основният пазар за тях е запълнен.Останалата част от топ 20 на най-динамичните български компании в IT сектора се движи на по-плавни обороти. Те запазват оптимистичното настроение, което служи за фон на индустрията от вече няколко години насам. За IT компаниите бизнес климатът в България продължава да бъде добър, като големият проблем остава един: намирането и обучаването на кадри. "Бизнес климатът в България е много добър. Ако ме питате какво може да се промени, ще ви отговоря това, което би казал всеки бизнесмен на всяко правителство: колкото се може повече регулаторна свобода", коментира за "Капитал" Ричард Йео, британският съосновател на "ТекХъдъл", която покрива разнообразно портфолио от дейности, свързани с IT аутсорсинга.Намирането и обучаването на специалисти продължава да бъде основен проблем за цялата индустрия. "ИТ индустрията се развива бързо, така че има нужда от квалифицирани специалисти. Хората са най-големият актив за всички, затова ние инвестираме в образованието и квалификацията им", казва Андон Симеонов от "СофтСърв България". Неговата компания има своя програма за развитие на персонала, както и SoftServe IT Academy, която дава на курсистите основни познания, както и силна теоретична и практическа подготовка.Все повече са компаниите, които сами разчитат да обучат кадрите си, както постъпва и "СофтСърв". Останалите източници на кадри са добре познатите "СофтУни" и академията на "Телерик"."Необходими са инвестиции в университети и училища, и то не просто на пари, а на хора, време и инициативи", казва Калин Георгиев от "Астеа солюшънс". Според него за момента единственото решение е всяка компания от сектора сама да инвестира в обучението на кадри в областта, в която работи. "За момента ИТ компаниите са предимно потребител на кадри. За да се запазят и ускорят темповете на растеж, е необходимо всички да се захванем сериозно с развитието на общността и особено на образованието, което в момента е в състояние на клинична смърт."Според Георгиев държавата не работи за подобряване на състоянието на пазара на работна ръка, а по-скоро прави точно обратното - пречи за неговото развиване. "Министерството на образованието със своя наредба забрани кръжоците по програмиране до десети клас. Това решение шокира и потресе всички, които осъзнават катастрофалния му ефект след 5-10 години за пазара на труда в ИТ индустрията в България, който и без това е крайно изкривен", казва още той.За други компании като "Булграм", които се занимават с хардуер, а не софтуер, проблемите са още по-големи. "Отделяме много време да обучаваме собствените си кадри, изнасяме лекции в университети", коментира Жанет Чомакова. Според нея каквито и инициативи от страна на държавата и частния сектор да има, те са насочени специално към разработването на софтуер и инженерните специалности в България също имат нужда от внимание.Дори и с тези проблеми обаче, IT секторът продължава да бъде остров на постоянния оптимизъм в България. Сред причините за това са минималната намеса на държавата в него и силният дух на предприемачество, който обаче идва почти изцяло само от София – от 20-те най-големи компании през тази година 17 от тях са от София. Всички останали са от Варна. Макар и свръхконцентрирани в столицата, IT гепардите продължават да се движат на висока скорост и тази година.