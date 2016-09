Как мирише септември

7/7

Van Cleef&Arpels In New YorkVan Cleef&Arpels създават изключителни бижута. Дамските им аромати също влизат дълбоко в сърцето, защото не правят компромиси с вкуса и не държат да се харесват на всички. Затова и интересът към мъжкия аромат на марката е обясним. Хладен – заради цитрусите, свеж – заради морския привкус и салвията, и мъжествен – заради дървесната база и мускуса, Van Cleef&Arpels In New York наистина събира духа на Ню Йорк. Ако трябва да си представя мъжа, който го носи, той е онзи артистичен американски богаташ, който в малките часове на деня с преметнато през рамо фино сако крачи лежерно из току-що измитите улици, обут в мокасини на босо, и търси онази жена, която би дала истински смисъл на всичко това.