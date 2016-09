"Традиция, класика и джаз" – концерт със солисти Франсоа Салк (виолончело), Самюел Струк (китара) Михаил Живков (кларинет), В двореца на "Врана", начало 19:30 ч.

11.09, Будапеща

Бирфест – дегустация на бира, концерт на Стефан Вълдобрев, Сигнал, Обратен ефект и др. В парк "5 октомври". Детайли: Facebook: Thebeerfest





до 11.09, София

"Кралицата на феите" по пиесата на Уилям Шекспир "Сън в лятна нощ", диригент Патрик Ертън. В двореца "Врана", начало 19:30 ч.

до 11.09, Варна

11.09, Лондон

до 15.09, София

16.09, София

"Про-Ам Тенис турнир Банкя" – с участие на професионалисти и аматьори. Такса – 100 лв. на отбор, начало 9 ч.

до 25.09, Аспен

Memoria del silencio – дебютната фотографска изложба на Жана Йoрданова. В споделено работно пространство Soho

до 30.10, Лондон