Кой се страхува от W. W.

Филмът (Wonder Woman) на режисьорката Пати Дженкинс e рядка птица в многотията от супергерои напоследък. Той е верен на комиксовата митология на героинята си, външните й атрибути и умения са представени с размах. Надграждането е в повече стил и смисъл - амазонката в действие е като раздвижена древна статуя, има и днешни алюзии около равноправието на жените. Дженкинс има единствен филм и няколко пилотни серии на успешни сериали (The Killing, Five). Но филмът е обсипаният с оскари "Чудовище", преобърнал кариерата на Чарлийз Терон. Другите добри изненади са съвременното отстранение, разреждащият хумор и прекрасното покритие на централната роля от бившата мис Израел Гал Гадот.Тя е Даяна, последната амазонка, дъщеря на Зевс и кралицата на жените воини Хиполита. Вече 5000 години учи бойни изкуства на остров извън времето и морските карти, докато един ден небосводът му не е прорязан от падащ аероплан. Тя спасява американския му пилот (Крис Пайн) и после го придружава по бойните полета на Първата световна война.Научава истини за мъжете и грешното човечество, което все пак спасява във финална битка с брат си, бога на войната Арес (рогатия Степънулф, който май уби Супермен в предишния филм на DC Comics). Фантазията е в рамката и опаковката (имаме "ласо на истината" и спрени куршуми с голи ръце и вълшебни гривни), но чувствата и реакциите са реалистични. Малкият минус е разтеглената дигитална пиротехника на финала, реверанс към жанра.Адаптацията на Даяна към мъжкия свят, включително към модата от епохата и към позицията "секретарка" тогава, пък и сега, е през серия интелигентни гегове с двоен смисъл. В сериозния пласт са разрушените илюзии на женския островен рай – нито мъжете са толкова лоши, нито човечество заслужава безрезервно избавлението си. Бацилът на насилието и омразата не е спуснат от боговете и не свършва с убиването на лошия от тях.Той е вътре у човека. Филмът е наситено романтичен до трагизъм в показването на безсмислието на войната. Включително и на тази между половете.