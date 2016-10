Финалът на World Class 2016 в Маями: Очаквана емоция, неочакван победител

Публикацията е част от платеното съдържание в Капитал Light.

Тази седмица в Маями се състоя големият финал на осмото издание на Diageo Reserve World Class – най-престижното и утвърдено състезание за бармани в света, а днес беше коронован и победителят. За първи път в историята на състезанието титлата "Най-добър барман в света за 2016" е спечелена от жена. Женифер Льо Неше от Франция бе излъчена измежду 56 финалиста, отсеяни след година от национални и регионални състезания измежду общо 10 000 участници от 56 страни. България беше достойно представена от Самет Али, който спечели националния кръг през юни.Шеметният финал в Маями се проведе в продължение на три дни и включваше шест предизвикателства. Барманите пристигнаха в Маями на 25-ти септември, а до заветното финално предизвикателство достигнаха само шестима. Предизвикателствата в състезанието бяха разделени в три кръга и всяко от тях имаше за цел да тества различно умение, което най-добрите бармани в света трябва да притежават – техника, харизма, познание за различните алкохоли и умение да работят под напрежение.В първия кръг всички 56 финалиста премериха сили в четири различни задачи. В първото предизвикателство – "Before & After" – участниците трябваше да пресъздадат неразривната връзка между коктейлите и храната и да представят меню с три аперитива и един дижестив. Тук българският представител Самет Али приготви три аперитивни коктейла, вдъхновени от американския гангстерски свят – Ал Капоне, Карлос Марсело и Джон Готи бяха "форматирани" като коктейли с не по-малко бляскавото участие на джин Tanqueray №TEN и текила Don Julio Blanco. В дижестивния си коктейл Самет отведе журито на кратка разходка до "златното минало" на Царска България с носталгичните вкусове на ликьора от зелени орехчета и изключителното уиски Johnnie Walker Gold Label Reserve.В "The Shape of Cocktails to Come" барманите представиха виждането си за бъдещето на коктейлната индустрия. В тази дисциплина Самет Али представи идеята си за бъдещето през призмата на миналото. Българският състезател впечатли журито с уникалната презентация на коктейлите си – съдиите имаха възможност да дегустират приготвените напитки от реплики на златен ритон и древнотракийски съдове за смесване на вино.В предизвикателството "Pool Party" финалистите приготвяха коктейли за четири звездни двойки, сред които Мишел и Барак Обама, Бионсе и Jay Z. В последното предизвикателство от първия кръг – "The Walker Blending Room", барманите трябваше да докажат знанията и уменията си в сферата на уискито.След първия състезателен кръг бяха излъчени 12-те най-добри бармани, които продължиха към предизвикателството "American Classics", което тества не само уменията им, но и бързината им. До последното предизвикателство – "Miami Shakedown", достигнаха само шестима, като всеки един от тях разполагаше с 24 часа, за да създаде свой автентичен и атрактивен микро-бар.Женифер Льо Неше, която в работното си време изумява клиентите в бара на "Café Moderne" в Париж със своите напитки, успя да смае и журито на финала на World Class със своя микро-бар със стиймпънк тематика и да спечели титлата "Най-добър барман в света за 2016".Женифер е първата жена спечелила престижното състезание. "Нямам думи – да се прибера у дома с титлата "Най-добър барман в света" е огромна чест, особено от състезание, пълно с таланти от цял свят. Тази седмица ме вдъхнови да продължавам да тествам границите на възможното с различни вкусове и да търся нови начини да въздействам със своите коктейли. С нетърпение очаквам да открия какво предстои!"Оттук насетне за Льо Неше предстои година, изпълнена с приключения. Тя ще има шанса да посети безброй места по цял свят в ролята си на посланик на изисканото портфолио на Diageo Reserve, да популяризира мисията на World Class за създаване на по-висока култура на консумация на алкохол, да журира на множество състезания и да приготвя неподражаемите си коктейли във всички краища на света. А всички ние оставаме в очакване на следващия световен финал на Diageo Reserve World Class, който ще се проведе през 2017 година в Мексико Сити.Diageo е световен лидер в областта на алкохолните напитки със забележителна колекция първокачествен алкохол, бира и вино. Марките включват уиски Johnnie Walker и JεB, водка Smirnoff, Cîroc и Ketel One, а също така Baileys, Captain Morgan, Tanqueray и Guinness. Diageo е световна компания, чиито продуктите се продават в над 180 страни по света. Компанията е листвана както на лондонската фондова борса (под символа DGE), така и на нюйоркската борса (под символа DEO). За повече информация посетете сайта. Прегледайте световните ресурси на Diageo за отговорна консумация, за информация, инициативи и начини за споделяне на добри практики.Diageo Reserve представлява луксозното подразделение на Diageo, чието портфолио е носител на редица награди и обхваща продукти с изключително високо качество, наследство, майсторство и иновация. Колекцията от World Class марки включва: водка Ciroc, джин Tanqueray No. TEN, шотландско уиски Johnnie Walker Blue Label и Johnnie Walker Gold Label Reserve, текила Don Julio и ром Zacapa, водка Ketel One, бърбън Bulleit, едномалцово шотландско уиски Cardhu, Talisker, Mortlach и The Singleton of Dufftown.DIAGEO RESERVE WORLD CLASS™ превръща консумацията на висококачествени напитки в преживяване и променя коктейлната култура по света. Най-голямaта и надеждна инвестиция в изисканите преживявания, то открива следващото поколение таланти в барманството, които определят последните тенденции в миксологията, и ги представя в най-добрите барове в света. В центъра на инициативата е забележителна световна обучителна програма, както и световно призната платформа, която издига изкуството на барманството на ново ниво и изгражда кариери в индустрията. От началото на състезанието през 2009 г. над 25 000 бармани са били посветени в изкуството на миксологията, използвайки изключителните продукти от колекцията DIAGEO RESERVE. В партньорство с гуру специалисти, медии, партньори и собственици на барове, DIAGEO RESERVE WORLD CLASS® в световно призната емблема за изтънченост и изисканост на международната коктейлна култура – както сред барманите, така и сред консуматорите.