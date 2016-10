Лондон в коктейлна чаша

Публикацията е част от платеното съдържание в Капитал Light.

За втора поредна година България е една от държавите, които участват в най-значимото джин състезание в света - Beefeater MIXLDN. Най-малкото общо кратно между киноманията и коктейлите се оказа Дилян Аврамов от бар Спутник, който отвя конкуренцията с авторски микс, вдъхновен от английската драма Closer, и ще представи България на глобалния финал в Лондон.Tам той ще се бори за възможността да създаде собствена лимитирана серия джин в дестилерията на Beefeater в Лондон. Тазгодишната тема на MIXLDN, а именно "Коктейл, вдъхновен от филм, чието действие се развива в Лондон" успя да инспирира барманите да забъркат в историите си Джеймс Бонд, Шерлок Холмс, че дори и Джаки Кенеди, а настроение и идеи бяха почерпени още от футуристичния Лондон от кубриковия "Портокал с часовников механизъм", мрачния тимбъртънов свят на "Суини Тод: Бръснарят демон от Флийт Стрийт" и гангстерския "Гепи".Състезанието журираха Робин Хонхолд от лондонските White Lyan и Dandelyan (номер 3 в топ 50 на най-добрите барове в света); Тим Стоунс, посланик на Beefeater Gin и Илия Зотков от Българска барманска гилдия. Тяхната задача не се оказа никак лесна, тъй като барманите бяха добре подготвени както с напитките, които създадоха на място в рамките на 10 минути, така и с историите зад тях, които им дават контекст и ги правят уникални.Филмовата тема, която вълнува Beefeater Gin тази година вдъхнови създаването и на специална лимитирана бутилка. OUR LONDON MOVIE AWARDS пък е предизвикателство, което приканва кино феновете по цял свят да изберат ултимативния лондонски филм в четири категории.Коя роматична история е спечелила сърцето на киноманите - Nothing Hill или пък класиката Love Actually? "Речта на краля" ли е най-обичаната драма, а може би "Остин Пауърс" любимата комедия? "Шерлок Холмс" или пък V for Vendetta е филмът, внесъл повече екшън в кино залите. Някой от всички гласували ще има шанса да спечели вълнуващо кино пътуване из лондонските локации на емблематичните кино ленти.