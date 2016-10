Hennessy Very Special – бъди специален!

1

2

3 [Hennessy Very Special]

1

2

3 [Hennessy Very Special]

1

2

3 [Hennessy Very Special]

Публикацията е част от платеното съдържание в Капитал Light.

HENNESSY VERY SPÉCIAL

HENNESSY FINE DE COGNAC

Създаден през 2002 г. и характеризиращ се със своята кристална прозрачност, Fine de Cognac е балансиран бленд, съчетаващ коняци с отличителни фини флорални нотки и деликатни плодови аромати, запазени благодарение на внимателно отлежаване.

Fine de Cognac е конякът на Hennessy, който пресъздава най-добре естествената елегантност и чистота на коняка.

уникален бленд от елегантни коняци, подбрани заради техния оригинален характер: фини флорални нотки (с нюанси на цитрусови цветове) и деликатните плодови акценти (свежо манго, бели плодове и грозде).

Използването на бъчви, в които вече са отлежавали 4-5 вида коняк, позволява да се запази изискания цветен и плодов характер, без да се добавят излишни дъбови нотки или пикантност.

Fine de Cognac ще се разкрие пред ценителите в различни светлини в зависимост от това дали се консумира с лед, с вода или чай, като коктейл или чист!



HENNESSY X.O

Термнинът "коктейл" за пръв път е използван през 1806 в американското списание The Balance /Баланс/



Конякът е първата алкохолна напитка, която започва да се изнася извън страната на производство. Дори още преди да се обяви за регистрирано наименование за произход, конякът се е считал за напитка с по-високо качество и е бил високо оценен



Конякът често е бил избиран като съставка за коктейли и модни напитки в Щатите - изисканите джентълмени искали нещо с изключително високо качество



Jerry Thomas’s Bartenders Guide (1862) е първата книга за коктейли, която акцентира основно върху коктейли с коняк и с бренди



Два от най-старите коктейла са: Sazerac и Brandy Crusta – и двата съдържат коняк



Sazerac : коняк, захарен сироп, битер, абсент, ресен лимон



Brandy Crusta: коняк, Grand Marnier, мараскино, захар, лимонов сок и битер



19

:

Появява се филоксерата /болест, която унищожава лозята в Европа в края на 19 век/. Това има огромен ефект върху намалението на наличността на коняци и позволява на американските алкохоли и на уискито да станат много популярни;



Производителните на коняк пазели запасите си от отлежали коняци и цената на коняка скочила много, като го направила неподходящ за използване като съставка в коктейл.





Конякът вече не е толкова модерен – отчасти заради цената, отчасти защото вкусовете са вече променени. Някои класически коктейли с коняк са адаптирани към други алкохоли:

Mint Julep  сега се прави с бърбън

Mint Julep  започва да се прави с ром и се добавят листа мента  става MojitoПрез 90-те се завръща модата на старите традиционни коктейли, но за тяхното приготвяне вече рядко се използва коняк

Конякът вече не се възприема като лесен за миксиране, защото е много ароматен, за разлика от по-малко ароматни алкохоли като водката или белия ром.













За да представи в България нова платформа на коняк Hennessy Very Special – Be Very Special, пред аудитория от топ бармани от най-популярните коктейл барове в София и страната, пристига Гийом дьо Гито, Глобален посланик на марката Hennessy.Гийом работи за компанията Moët Hennessy (част от групата LVMH, лидер в света на луксозните стоки и собственик на марката Hennessy) от 1990 година, като е започнал своята кариера, като Директор връзки с обществеността за Hennessy. След като преминава през различни позиции в компанията, от началото на 2016 година, заема позицията Глобален посланик на Hennessy с основна мисия да вдъхновява професионалисти и консуматори и да ги превръща в почитатели на марката Hennessy.В бар "Спутник" Гийом представи на българските бармани и целеви партньори нова платформа за активиране на коняк Hennessy Very Special, която има за цел да популяризира консумацията на висококачествената напитка сред млади, модерни, градски хора, които обичат да посещават най-модните коктейл барове и да опитват нови вкусове и нови миксове. Посетителите дегустираха специална селекция коняци и се докоснаха до уникалния дух на Hennessy, а домакините от "Спутник" бяха подготвили два специални коктейла с Hennessy, които всички гости имаха възможност да опитат. Всеки барман получи сертификат за успешно завършен Very Special майсторски клас, а вечерта завърши по много специален начин – с Very Special Party, много специални гости и много специални коктейли.Символът на коняците Hennessy, Hennessy Very Special е пример за изкуството на блендиране заради уникалния си стил. Hennessy Very Special е съвременната форма на трите звезди на Hennessy и е най-популярният коняк в света. С уникална комбинация от топъл и плътен вкус Hennessy Very Special устоява на времето и постоянно изкушава познавачите търсещи много специални моменти.Ароматът на Hennessy Very Special съчетава наситения и плодов характер с приятни дъбови нотки. Вкусът е огнен и богат и напомня за печени бадеми подкрепени от свежи, ярки нотки на грозде. Hennessy Very Special е резултат от внимателен подбор на най-експресивните и отличителни гроздови дестилати от Коняк. След като отлежат между 3 и 8 години в дъбови бурета от френски дъб, дестилатите се миксират с голяма грижа и майсторство присъща за компанията Hennessy.Насладете се на Hennessy Very Special чист, с лед или миксиран, за да откриете яркия му огнен характер.От 1765 г. с течение на времето Hennessy се свързва с превъзходство и тайнственост. Зад строго охраняваните си врати дегустационната комисия на Hennessy, която няма аналог в света на коняка, създава някои от най-неповторимите и елегантни блендове благодарение на своето безценно наследство - най-големите и разнообразни запаси на гроздови дестилати в света. Тази деликатна алхимия и уникални познания раждат някои от най-необикновените коняци.Опитът и майсторството, предавани от поколение на поколение 250 години, се основават на три стълба, всеки от които е издигнат до нивото на изкуство - подборът на гроздовите дестилати, тяхното отлежаване и блендирането им.При подбора на гроздовите дестилати двата решаващи критерия са тяхното качество и произходът им. Но освен избраните тероари, потенциалът на всеки дестилат и неговото висше предназначение определят решението как те да се използват по най-добрия начин.Процесът на стареене е вторият стълб. Възрастта не е единственият критерий за съвършенство. Изкуството на отлежаването включва използването на всеки гроздов дестилат в най-подходящия момент от неговото развитие и в неговата най-пълна изразителност.Блендирането – последната стъпка, разкрива характера на всеки гроздов дестилат, като го смесва с другите, за да формират идеално хармоничен ансамбъл, който подобрява и надминава характеристиките на съставящите го елементи.По този начин се използва вълшебна алхимия, умело направлявана чрез смесване на определени спиртове с други според тяхната възраст, природа и сила. Тези изтънчени и тайнствени комбинации, въплъщение на майсторството на Hennessy, не могат да се получат без участието на дегустационната комисия – екип от експерти без аналог в света на коняка. Тези професионални дегустатори оценяват всеки дестилат на всяка стъпка от неговото развитие. Разчитайки на безценно наследство – запаси от конячни спиртове, съхранявани в избите на Hennessy от момента на създаването им – комисията разполага с голяма свобода на действие, за да създава необикновени блендове, въплътени в различните коняци на марката.Именно поради това вече 250 години Hennessy успява да запази и увековечи опита и майсторството си и да създава уникален стил с такава изразителна многоликост.Еталон в изкуството на блендирането, Hennessy Versy Special е квинтесенция на марката Hennessy. С уникалния си стил Hennessy Very Special е съвременният еквивалент на оригиналния коняк Hennessy Three Star и е най-популярният коняк в света с всепризнато качество. Със съчетанието на топли и плътни аромати и вкусове Hennessy Very Special устоява през вековете и продължава да изкушава истинските познавачи, които искат да се насладят истински наспециалните моменти.Ароматът на Hennessy Very Special съчетава наситения и плодов характер с приятни дъбови нотки. Вкусът е огнен и богат и напомня за печени бадеми подкрепени от свежи, ярки нотки на грозде. Hennessy Very Special е резултат от внимателен подбор на най-експресивните и отличителни гроздови дестилати от Коняк. След като отлежат между 3 и 8 години в дъбови бурета от френски дъб, дестилатите се миксират с голяма грижа и майсторство присъща за компанията Hennessy.Насладете се на Hennessy Very Special чист, с лед или миксиран, за да откриете яркия му огнен характер.Той еЕмблематична икона на къщата Hennessy. Създаден през 1870 г. от Морис Хенеси за негова собствена употреба и за наслада на най-близкия му приятелски кръг. Той му дава името X.O което означава "extra old" (дълго отлежал), заради много дълго отлежалите коняци включени в бленда. Истински оригинал. X.O остава непроменен от създаването си, но никога не спира да изненадва с многостранния си характер. Признанието към него непрекъснато расте.ЦвятКехлибарен цвят, дълбок и наситен.АроматСилни, богати аромати: енергичният характер на пипер и диво какао се омекотява от нотките на сушени и консервирани плодове. След тях се усещат нюанси на подправки. Невероятен послевкус.ВкусБогата текстура, балансирана и приятна. Леки нюанси на шоколад и всеобхватни плодови нотки. Истинските познавачи го консумират чист, с лед или с малко газирана или минерална вода.Sazerac  сега с уискиSidecar  започва да се прави с текила наименованието се променя и се появява коктейла Маргарита