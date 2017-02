Encore Malbec на Катаржина Естейт е най-добро българско вино за 2017 година

[Катаржина Естейт]

Публикацията е част от платеното съдържание в Капитал Light.

Големият приз "Най-добро българско вино" за 2017 година, беше присъден единодушно от компетентното жури на Encore Malbec 2015 по време на най-престижния винен конкурс в Китай China Wine & Spirits Awards Best Value 2017.Огромно признание за качествените вина на избата са и трите двойни златни медала за Encore Malbec 2015, Chopin Ballade 2013, Question Mark Gold 2012, златното отличие за Le Magnifique 2013, както и двата бронзови медала за La Verite 2015 и Еncore Syrah 2015.China Wine & Spirits Awards Best Value 2017 е своеобразна арена за промотиране на най-добрите вина за китайския пазар, оценка за която дават 100 членно жури,съставено от топ байери, вносители, дистрибутори, търговци и разбира се сомелиери. Конкурсът е изключително търговски ориентиран и е насочен изцяло към потребителския вкус и търсене.Encore Malbec 2015 – Българско вино на годината и двоен златен медалChopin Ballade 2013 – двоен златен медалQuestion Mark Gold 2012 -– двоен златен медалLe Magnifique 2013 – златен медалLa Verite 2015 – бронзов медалЕncore Syrah 2015 - бронзов медал