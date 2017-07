The Big Beefeater Challenge: Пламен Димитров

Илюстрация Увеличаване Автор: Михаил Новаков Смаляванеа>

The Big Beefeater Challenge представя петима артисти, поканени от Beefeater Gin да покажат лондонската естетика, приложена върху това, което умеят да правят най-добре. Всеки от тях създава проект, вдъхновен от мотото IT HAS A BIG TASTE и предизвиква следващия човек с "изключителен вкус" по веригата.Пламен е фризьор от 16 години, понякога работи по 16 часа, а през ножиците му са минали много по 16 щастливи клиенти. Независимо дали прави ежедневна прическа в салона или подготвя модел за корица на списание, Пламен гледа на работата си като на приключение. Забъркваме го в THE BIG BEEFEATER CHALLENGE, за да ни забърка вълнуващ коктейл от цветове, така както го правят на негова територия.Проекта на Пламен виж тук , а повече за него чети надолу:В контекста на моята професия това е нещо смело, което не попада в шаблон. Бих го определил като такова, ако носи собствен и неповторим стил, от цветовете до подстригването, и доставя наслада на моите рецептори.Общото между нас е BEEFEATER и градската идея в ядрото на проектите. Всички правим нещо в цвят, което търси промяна, което претърпява някаква своя еволюция. Вдъхновиха ме градските детайли от проекта на Жоро, контрастите в цветовете на MIAM и мръсната, секси музика на Ивета. Реших да не се придържам към червеното, което е в основата на проекта на Жоро, а да го допълня с жълтото на лимона, който пък е партньор на джина в почти всеки коктейл.Не, но планирам скоро да попълня този пропуск. От приятели, интернет, филми и клипове обаче имам една много конкретна представа за него. Естетиката му е нещо, което ми допада - изчистени линии, без излишен романтизъм. Това и исках да пресъздам в проекта си за THE BIG BEEFEATER CHALLENGE. В същото време потърсих баланса между мъжкото и женското, и работих върху два модела. В нашата работа мъжкото често бива пренебрегвано и изостава, а тук и самото подстригване е много геометрично и минималистично, с прави линии, все в посока концепцията на проекта.Индивидуалността, смелостта да интерпретираш модата по свой начин без да се интересуваш от мнението на другите. Да добавиш туист от себе си във всяка визия. Иска ми се и тук да има повече индивидуалност, особено сред младите хора.Във фризьорството имаме доста добри артисти, които търсят изява. Уви, пазарът е консервативен и ги бута към комерсиалното. Колкото по-смели обаче стават клиентите, толкова повече и фризьорите ще могат да се разгърнат. И тогава наистина ще можем да покажем, че и у нас има талант.Toni & Guy, страхотна лондонска академия със салони в много от големите градове. Не можем да подминем барбър шоповете, защото това е огромна тенденция и Лондон има какво да покаже. Местата са винтидж и имат много характер. Тази тенденция дойде и в София, където също вече имаме салони, изцяло посветени на грижата за брадата. Дръжте под око англичаните от Apothecary 87 за нещо интересно около брадите. Guy Tang е трети човек, от когото често черпя вдъхновение - колорист, който има изключително усещане за цвят и комбинации. Неотдавна пусна и собствена марка бои и е доста нашумял.Чист, с лимон и много лед.Издадохме ти няколко снимки от работния процес, виж завършения проект на Пламен тук Следващият предизвикан в The Big Beefeater Challenge са създателите на плодови сладоледи с кауза - POWER POPS.