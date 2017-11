По нещо за мъжете. Коледа идва

Публикацията е част от платеното съдържание в Капитал Light.

За градския герой

Термос

За ценителя

Когато кафето се превърне в сутрешен ритуал.

Още повече, термосът поддържа напитката топла в рамките на няколко часа. Лека и удобна за пренос в раница.

Позволи му да открадне време за себе си, "MY DEAR". Термосът "My Dear Bottle" осигурява топъл чай за целия ден.С безупречния си вид и остроумие, джентълменът оставя следа в градските среди на 19-и век. Изтънченият му вкус се задоволявал само с най-изискания и скъп чай. Докато чаят гъделичкал небцето му, джентълменът отгатвал сорта и произхода на всеки вид. Чаената кутия "ИЗБОРЪТ НА ДЖЕНТЪЛМЕНА" съдържа най-отбраните видове чай, специално селектирани за джентълмена на 21-ви век.Комплект за миксиране на водка и чайДа смеси матча с водка е много лесно. Просто добавя матча към шишето с Our/Vodka и разклаща добре. Може да се сервира веднага.Една разходка сред природата може да му даде много повече отколкото си представяш. Следвайки тази идея, в Мастърбленд чая WOODLANDER са смесени натурален Pu-erh с кореноплодни зеленчуци и семена, които се съчетават в приятен чай и помагат за храносмилането.Два изключителни черни чая за амбициозните, силни и готови за приключения хора.Стилната кутия съдържа две кутии Master Blend черни чая: Jackpot Derby и Brave New EarlСилният опушен аромат и плътен характер обяснават защо този сорт е наричан уискито на чая. Някои дори го предпочитат пред уискито. Сортът, lapsang souchong, произхожда от планината Уишан в района на Фудзиен, Китай. Смятан е за един от първите сортове черен чай. При обработка чаените листа са опушени чрез оставяне в близост до запалени дърва.Wave дрипър на Kalita e изработен от неръждаема стомана с един интересен мотив на вълна, който дава чувство за чистота и ефирност.Приготвянето на чай или кафе става изключително лесно и вкусно с Espro Travel Press.Всеки, който намира чая на цели листа за скучен, никога не е виждал как листата се разгръщат, потопени в топла вода. Чайникът, включен в комплекта дава възможност да наблюдава как чаят му се запарва и да успокои ума си, докато гледа как листата в него се разгръщат. Една доза от нежния зелен чай Imperial Dragon може да се запари няколко пъти. Здрав и лесен за почистване, този удобен сет е подходящ както за дома, така и за офиса.