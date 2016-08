Пътешественик без багаж

"Да виждаш чашата винаги наполовина пълна." Това е рецептата за позитивност на трип-хоп/хип-хоп продуцента и музикант Wax Tailor, който ще представи предстоящия се пети албум на 14 октомври в Sofia Live Club. Това e второто му гостуване в страната.

Сравнява музиката си с пътуване. "А и слушатели са ми казвали, че песните ми често ги провокират да правят точно това. Възприемам ги като отворен прозорец пред въображението", казва пред Light френският музикант малко преди да отлети към Рио де Жанейро за изява в клуб. А как вижда отстрани хората, които го слушат? "Израстват, също като мен. Може би са станали по-мъдри. Но ми харесва фактът, че много млади хора тепърва откриват това, която правя."

Роден във Вернон през 1975 г. като Жан-Кристоф ле Сут, експерименталният музикант се увлича първо по радиото. Води предаване в парижка станция, намираща се в предградието "Мант-ла-Жоли". Малко по-късно, в началото на 90-те години, основава хип-хоп групата La Formule. Впоследствие създава и собствения си лейбъл – Lab'Oratoire.

Започва да записва под сегашния си псевдоним през 2001 г. Музиката измества първоначалния му план, който е имал наум още от детска възраст. "Всъщност исках да стана учител по английски."

Въпреки едноименното заглавие на първия му сингъл Lost the Way през 2004 г. днес музикантът не изглежда да е изгубил пътя. По онова време започва да работи с

Шарлот Савари , с която има няколко съвместни проекта,

Марина Куейс

и ASM (A State of Mind) , а същата година издава второто си EP. През 2005 г. се появява първият му албум –

of Forgotten Melodies, в който съчетава соул, фънк, хип-хоп, трип-хоп и музика от позабравени филми. Последвалите Hope & Sorrow (2007) и In the Mood For Life (2009) достигат до френския топ 10 и го отвеждат на турнета из целия свят. "Най-големият ми културен шок беше, когато гостувахме в Ню Делхи."

Умело и почти незабележимо вплита реплики от стари филми в джаз мелодии и класически мотиви. Често споменава, че изгражда всеки детайл, не разчита на семпли и се възприема по-скоро в ролята на художник. Както и на зависим от кафето. "Най-големият ми страх? Да нямам шоколад и кафе около себе си."

I Had A Woman е първият сингъл от очаквания през октомври нов албум. Казва, че вдъхновението за песента идва от музиката на Джими Хендрикс и най-вече песента Once I Had A Woman. "Като слушател съм вманиачен в годините между 1967 и 1971. Мисля, че тогава е създавана най-силната музика. Ако съм на 20, бих си избрал да се намирам точно в 1968 г."