Китайски синдром

В азиатската митология фениксът е един от четирите свещени пазителя на света. Може би това е и причината една от най-интересните двойки в арт света на Китай и България – Марин Върбанов, създател на специалността текстил в Художествената академия в София, и китайката Сун Хуай Куей, да кръстят така второто си дете – Феникс Върбанов (първородната им дъщеря Боряна носи приказното китайско име Сяо Хун (Малка дъга). Красивата любовна история между стройния и магнетичен художник и изящната китайска красавица е като филмов сюжет, по който въздиша софийската бохема. Боряна и Феникс наследяват артистичния дух и талант на прочутите си родители. Предстоящата изложба на Феникс Върбанов е до 8 октомври в София и се случва и с подкрепата на близкия му приятел и куратор Красимир Илиев.От няколко години мечтая да направя една ретроспективна изложба в родния ми град София. Това стана благодарение на срещата с Красимир Илиев, който предложи да ме свърже със Съюза на българските художници. Реших изложбата да се казва "Следи по пътя", тъй като картините са творческият ми път през 80-те, 90-те и чак досега.Да. За пръв път правя самостоятелна изложба в България. Опитвам да експериментирам с неща, които съм преживял в Западния и Източния свят, като се стремя да бъда художник космополит. Целта ми беше да се построи един мост между Париж и Китай, по който да се движат универсалните идеи на съвременния свят. Нещо като една нова китайска стена, която заобикаля капаните, но и същевременно е коридор за обмяна на духовни богатства и нови идеи.Черно-белият свят на моите творби може би се определя от това, че съм учил в град Ханджоу, след като завърших Френската академия. В Китай има две школи. На север е Пекинската, а на юг е тази на Ханджоу – академия, където се преподава живописна техника туш върху китайска хартия "сюен джъ". Това изразно средство ми допадна. Усещането за дълбочина, когато рисувам с черен туш върху оризовата хартия, е уникално. Моето виждане е силно контрастно, но и тази техника дава възможност за безкрайни нюанси. Светът, в който живеем и който виждаме, е силно наситен с цветове. Имам нужда да боравя само със светлина и сянка без излишни цветни ефекти, за да постигна синтез и структура на картината.С баща ми Марин Върбанов и с майка ми Сун Хуай Куей преминахме през безкрайно интересни периоди. Винаги съм се гордеел, че и двамата са били толкова авангардни художници. Той ми помогна да направя бързи стъпки в съвременното изкуство, а пък тя винаги ми помагаше духовно и материално, тъй като беше и изключително прагматична дама. Липсват ми и затова им посвещавам тази изложба.Вярно е, че е трудно да бъдеш артист, но това стимулира изграждането на един човек. Всяка нова картина е поредно възраждане, а не поражение.Вече доста често се връщам в България. Поне два пъти годишно. В София имам много приятели и спомени. Имах прекрасно детство и изпитвам носталгия към тези безгрижни времена. Атмосферата тук е уникална и бих се установил в София за няколко месеца, за да подготвя нова серия, вдъхновен от българската култура и изкуство.Той наистина беше и е един от видните български художници, с когото винаги съм се гордеел. Като баща винаги е бил много коректен. Имах късмета да творя с него по създаването на Института за съвременното текстилно изкуство в Китай, който носи неговото име. Беше една невероятна авангардна авантюра. През 80-те години баща ми помогна на млади китайски художници да направят една огромна стъпка в модерния свят. Той изигра голяма роля в сближаването на артисти от цял свят с текстилната индустрия. По негова идея се създаде международно съвременно текстилно триенале в град Ханджоу. Като творец е просто гениален. Често ми казваше, че не хората, а времето решава кой е истински художник. Мисля, че новите генерации тепърва ще го оценяват.След като баща ми почина през 1989 г., майка ми изигра голяма роля в моята артистична кариера. Благодарение на нея три години по-късно направих първата си самостоятелна изложба в Пекин "Китайски синдром". Тя ме запозна с Джон Лоун – актьорът, който изигра ролята на последния китайски император във филма на Бертолучи. Той откупи 20 от моите творби, които сега са в апартамента му в Ню Йорк. За мен, особено в онзи период, това беше една чудесна финансова подкрепа.Това е много болезнена тема. Раните на терора са дълбоки и неизлечими. През 2008 г. показах в една галерия картина, която нарекох There will be no peace ("Няма да има мир"), без дори и да подозирам колко ще е актуална след няколко години. Всички парижани се надяват това напрежение да отмине, но въпреки усилията да се превъзмогне страхът той влияе на подсъзнанието и има силен ефект върху творчеството. Тази година направих една серия от червени картини. Явно атентатите въздействат на погледа ми и към по-социални теми.Работата е много важен етап в изграждането на емоционални структури. Реализацията на едно произведение е сложен процес. Търся човешкото в дълбочините на подсъзнанието. Освобождаване на чувствата и мислите до безкрайна степен.Съзерцание."Следи по пътя" е в столичната галерия "Райко Алексиев" до 8 октомври.