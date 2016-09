Проевропейска мечта

Илюстрация Увеличаване Автор: Sarah Doyle Смаляванеа>

Ако срещнете Кал Къли случайно, той няма да започне да ви говори за песните си, за турнетата из Европа или че новият проект на постпънк групата му Girls Names е номиниран за най-добър северноирландски албум. "Никога не бих казал на непознат, че съм музикант. От една страна, не искам да се обяснявам, от друга – не бих принизил музиката до просто част от някакъв неангажиращ разговор", казва Кал Къли в навечерието на новото европейско турне на Girls Names. На път е към скандинавската му част, а групата ще свири в София на 7 октомври.

Те ще свирят песни най-вече от третия им албум – Arms Around a Vision, получил позитивни ревюта от медии като Under The Radar, NME, Vice, DIY Magazine. Макар и записан във ферма в родната им страна, той е посветен на чувството, че извън Великобритания, някъде в сърцето на Европа, се крие един по-добър, по-артистичен и по-свободен начин на живот. Посочват като вдъхновения берлинските периоди на Дейвид Боуи и Einstürzende Neubauten, италианския футуризъм, руския конструктивизъм, европейската история и чувството, че си повече европеец, отколкото принадлежащ на отделна нация. През последните години град като Париж се среща по-често в турнетата им, отколкото Белфаст. Разбираемо, те са разочаровани от политическите събития във Великобритания.

"Brexit крие опасността да плащаме за визи и допълнителни такси, което ако се случи, ще бъде фатално за концертната дейност на група от нашия калибър. В момента топката е в Европейския съюз, а Британия въобще не изглежда толкова Велика. Бъдещето не е розово и поради факта, че през следващите десет години северноирландският парламент все повече ще орязва финансирането на културния сектор", казва Къли, също така основен композитор на групата. Една от песните в новия им албум – A Hunger Artist, е посветена на странното усещане трудно да се издържаш от творчеството си, дори и да си сравнително реализиран в областта си, и същевременно да изглеждаш успешен за пред обществото и задаващите едни и същи въпроси журналисти.

"Ако има нещо, което ни се искаше да знаем от началото, е, че всички в музикалната индустрия могат да правят пари освен самите изпълнители – те обират трохите." Извън музиката той се занимава с различни професии. През последните месеци – с градинарство и озеленяване. "Доста физическа работа, което може да е уморяващо за тялото, но действа добре на ума."

Фронтменът е роден в контролиран от частите на ИРА малък град до границата с Ирландия. Въоръжените хора, сегрегацията между католици и протестанти и силно религиозното образование формират едно по-скоро нетипично детство.

"Музиката се превърна в единственото разсейване от ежедневния ритъм. Изкуството въобще не беше приоритет на консервативното момчешко католическо училище, в което бях записан. Всяка проява на индивидуално мислене беше заклеймявана. Когато бях на 18, преминах през преподавателско обучение и в първия възможен момент заминах за Белфаст. Знаех, че някъде там се крие един различен свят и исках да го открия. Музиката беше начинът това да се случи."