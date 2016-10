Песни за мир във военно време

Няма надигане на ксенофобията и расизма, те никога не са си отивали

"Винаги съм бил привличан от странното, от това, което звучи някак счупено", казва Радван Гази Моумнех от смесващия експериментална електронна музика с арабски фолклорни елементи и лентово кино проект Jerusalem In My Heart, с който този четвъртък гостува за втори път в София. Няма нищо чудно в това, че като тийнейджър той развива вкус към пънк и експерименталните жанрове – усещането да си аутсайдер или човека отвън винаги е било с него.Радван е ливанец, но поради гражданската война в страната семейството му се премества от Бейрут в Монреал през 1993 г. Влизането в музиката се случва като че ли случайно. "Бях на 17 или 18 години, когато покрай приятел у мен попадна една червена китара. Въобще не знаех как да свиря, просто бях омагьосан от звуците", казва Моумнех, чието самообучение в музиката му стига, за да започне работа в студиото Hotel 2 Tango в Монреал, където записват почти всички водещи имена на канадската сцена, включително Arcade Fire и Оуен Палет.Израстването в Канада се оказва трудно. "Беше мрачно време, тъй като тогава Ирак нападна Кувейт, а впоследствие САЩ атакуваха Ирак. Може да се каже, че това беше първият случай, в който медиите наистина капитализираха конфликт в този регион с постоянни включвания на живо. Убийствата се превърнаха в спектакъл за зрителя, а това на свой ред породи абсурдни мнения и убеждения у тях. В училище не знаеха как да се отнасят с мен – арабинът в класа, идващ от страна, която никой не е чувал. И преподавателите се отнасяха враждебно", разказва Радван.Радван не смята, че ислямофобията и страхът от бежанците са нещо ново. "Мисля, че дори е много опасно да го разглеждаме като ново явление. Да смятаме расизма като нещо ново, игнорира историята на тези настроения и ролята, която големи сили имат за конфликтите в региона.Няма надигане на ксенофобията и расизма, те никога не са си отивали. Просто в момента те са по-ясни пред очите ни. Човешката раса винаги е мразела сама себе си, макар и по различен начин в различни периоди от времето. По някакъв начин тя винаги се е грижела тази самоомраза да присъства."С времето изпълнителят, който издава музика под името на Jerusalem In My Heart от 2005 г., установява, че музиката е станала нещо като културен мост – не намира публиката в Ливан за много различна от тази в Канада, тъй като вкусовете на хората са подобни. А преди години, когато се е прибирал, Сирия е близката страна, в която за малко пари може да си купиш десетки албуми на касетка. "Бях за последно там в края на 2010 г., само няколко месеца преди гражданската война да избухне. С приятел тръгнахме към Алепо, където предстоеше един музикален фестивал с групи, които харесвахме. Сега се замислям, че всички знаци, че нещо ужасно ще се случи, бяха наоколо. Но тогава някак си не обръщахме внимание на това. Срещнахме много хора от различни етноси, които дори не знаехме, че са толкова представени в Сирия – не само кюрди, но и туркменистанци, алевити. Имаше напрежение. Беше лесно да попаднеш сам в проблемна ситуация."Радван пее на арабски, което провокира интересни реакции, включително това, че песните звучат като молитви – определение, което винаги го нервира. Също впечатляващ елемент от проекта са прожекциите от лента, които смесват различни кратки филми, заснети в Ливан от чилийската режисьорка Малена Злам. "Естетиката и аудио-визуалната страна привличат тези, които усещат езиковата бариера. За щастие и те успяват да влязат в малкия ни свят, който създаваме в рамките на концерта. Като цяло музиката ни комуникира по различен начин с различните хора. Радвам се, че на Балканите тя намира публика – в региона съм срещал някои от най-интересните хора, винаги си спомняме за страните тук. А и алкохолното разнообразие е невероятно!"Ако умения по арабски ни липсват, как Радван би обяснил тематиката на песните? Казва, че понякога сам се учудва колко са мрачни. "Знам, че ще прозвучи много захаросано, но се надявам тази музика да може да сближава хората. Тя има едно голямо послание и това е мирът."Jerusalem In My Heart гостува в София на 27 октомври в Mixtape 5 . Той ще открие вечерта, отбелязваща 8 години от създаването на фестивала "Аларма пънк джаз", а на сцената ще бъдат още The Ex от Холандия и Bernays Propaganda от Македония.