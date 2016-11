Бърза градска помощ

Епифан Пефев

години: 29

образование: икономика, НБУ

работил като: бизнес анализатор (2012 - 2016 г.)

Вероника Нинова

години: 29

образование: икономика, маркетинг, УНСС

работи като: маркетинг мениджър в международна софтуерна компания

"Да се видим в "Перото". Спокойно е, в центъра е и ще е удобно за всички", казва Вероника Нинова по телефона. Предложението е ясно и с непоклатима логика – там не е прекалено шумно, а хората не се чувстват като натрапници в разговора на съседната маса, но по-важно – изборът й предполага необходимо познание за софийски места, основата, на която е залегнал проектът City Slickers , който разработва с Епифан Пефев.City Slickers е услуга, от която нужда и полза имат чужденците, идващи в България. Но не всички, а тези, които имат намерение не просто да прекарат кратък (доста често почти безпаметен) период от време тук, а да останат за по-дълго. Това са служители на международни компании, изпратени в българските офиси, предприемачи, които искат да проучат българския пазар, или просто хора, решили да се преместят да живеят в София. Повечето от познатите на Вероника и Епифан са точно такива. Затова и наблюденията им са, че чужденците, които идват в София, за да работят, се чувстват добре тук. Например стартовото заплащане на владеещите скандинавски езици много често е по-високо от това на прекия им български ръководител.Друга голяма група са студентите по медицина, които като цяло са с по-висок социален статус и финансови възможности; португалци, дошли у нас по различни европейски програми, и напоследък бразилци – най-вече заради компаниите, занимаващи се с аутсорсинг. "На повечето им харесва, че правилата тук не се спазват много стриктно. От тази гледна точка ни смятат за по-свободни – може да отидеш в парка и да пиеш бира, без да се налага да слагаш бутилката в плик", разказва Епифан.Но пък не им харесва корупцията, липсата на прозрачност. И въпреки това смятат София за един безопасен град. "Тук се чувствам по-сигурен, отколкото ако съм в Осло", споделя му негов приятел. Съвсем естествено е, след като са заобиколени от такива хора, двамата с Вероника да знаят какви са проблемите им. Всъщност много често им се налага да помагат да се вадят някакви документи от общината, да се направи застраховка, да знае къде са най-добрите партита и т.н. Покрай това "ежедневие" Епифан познава и не един и двама представители на вида "правилния човек", към които един бразилец например е добре да се обърне, ако има нужда от апартамент. При това, без да подпише договор за наем с цена, в пъти по-висока от реалната за пазара. Тук младият мъж вижда свободна ниша за бизнес – след като хората имат такива нужди, значи някой трябва да им предложи възможно решение.След като споделя идеята си с Вероника, двамата започват да рафинират различните пътища, по които проектът може да тръгне и евентуално да се изгуби и разводни. "Най-добрите неща са тези със семпла и ясна концепция и предназначение", категорична е Вероника. Такъв е и механизмът, по който cityslickers.bg функционира. Сайтът е само мястото за връзка – чрез форма за контакт, в която се описва проблемът и се поставят въпросите за решаване. Всичко останало се случва по мейл, телефон/Skype/Viber/Messenger или на живо. В процеса на комуникация се изясняват специфичните подробности и накрая чужденецът поучава необходимата му помощ от специалист.От идеята до реализирането й и старта на сайта минават около шест месеца. Времето е използвано, за да се подберат различните специалисти, агенти, преводачи и хора, към които двамата да се обръщат за помощ и които да свързват директно с чужденците. Написват текстовете за сайта, изчистват концепцията и функционирането му, избират логото, дело на Изабела Маркова.City Slickers предоставят услуги от естеството на обща информация и препоръки за града, попълване на различни видове документация, застраховане, настаняване, наемане или покупка на апартамент и "личен асистент". Организират и различни събития, на които новодошлите могат да срещнат себеподобни и да намерят приятели.Когато става въпрос за кафенета, предпочитаните места са "Перото", "Апартамента" на "Неофит Рилски", който според Епифан след пожара и реновирането е станал още по-приятно място. От баровете "65 светулки", "Хамбара", "Спутник" и One More Bar. Напоследък всички около него говорят за Kick’s. Храната е вкусна и интересна на чужденците в "Космос", Made in Blue и Made in Home, Catch’ A maK и Q-ftetaria. Клубовете най-често са "Терминал 1" и Carrusel – "но не всеки път, а само определени партита".Услугите са платени. Нормално, защото са ангажирани много хора и специалисти. Но вместо да слагат описание с цифра срещу него, Вероника и Епифан решават да направят друго - нека всеки плати толкова, колкото смята за редно. И макар че услугата е персонална, тя далеч не е ограничена само до единични случаи. Според Епифан в много от големите корпорации HR отделите или дори личните асистенти на директорите са натоварени и със задачата да търсят къде да настаняват служителите чужденци, да им организират огледи, да подготвят документи и т.н. Всичко това са сфери, в които City Slickers разполагат с експертите и с отъпкани пътечки към приятното пребиваване в България. А интересът от страна на фирмите е налице, защото вече се водят преговори с три такива.Отговори от анкетата, която City Slickers ползват за обратна връзка с клиентите сиС какво срещате най-големи трудности тук?59% - да намеря нужната ми информация на английски език57% - да си извадя лични документи43% - да си намеря апартамент29% - да общувам с местните жители15% - да комуникирам в писмена форма с партньори/колеги/институцииНай-необичайнитеЗапитвания през сайта:Продавате ли треваИмам нужда от трева възможно най-бързоМоже ли да намерите работа за човек, който говори финландски, в следващите 15 дниКаква услуга/информация липсва на сайта?подробна информация на английски езиккачествена хранаместа, където може да се играе футболмъжки стриптийзьори