Министерство на независимостта

Дубравка Угрешич

© Цветелина Белутова

Не се старае да се вписва никъде, тъй като смята, че границата между интеграцията и капитулацията понякога е сива. Както тя сама пише "Ако има нещо, за което си мечтая, това, струва ми се, не е нов дом, а нов куфар". Угрешич е критична и иронична, особено към влиянието на технологиите.



Но същевременно признава противоречията в себе си: мрази цялата смартфон култура, но признава, че има iPhone 6. Никой не е застрахован от критиките й, особено бившите югославяни, които описва като хора с вечен шамар на лицето и като "сепии с човешки лик: достатъчно е само леко да ги пипнете и те ще пуснат чернилка". Нарича ги именно бившите югославяни, защото според нея държавите, произлезли от Югославия, са развили идентичност, която не са имали преди това.

Дубравка Угрешич е родена през 1949 г. в Кутина, Хърватия, тогава Югославия, в семейството на хърватин и българка. Започва литературната си кариера в началото на 70-те години. По време на Югославските войни Угрешич не е съпричастна на антисръбските нагласи и надигналия се национализъм, което я превръща в изключително противоречива личност. Преподава съвременна руска и средноевропейска литература в редица европейски и американски университети. На български са превеждани книгите й "Култура на лъжата", "Американски речник", "Форсиране на романа река", "Музей на безусловната капитулация" (изд. "Стигмати"), "Баба Яга снесла яйце" (изд. "Панорама"), "Четенето забранено", "Министерство на болката", "Няма никой вкъщи" (изд. "Факел Експрес"). Носител е на множество международни награди, а тази година й беше присъдена една от най-престижните - "Нойщат".

Коя е Дубравка Угрешич? Можем да опознаем по-добре писателката покрай всичко, което тя не е. Угрешич не принадлежи на никогой: неприязънта й към национализма след отделянето на Хърватия от Югославия я прави истинска persona non grata в новоотделилата се държава и оттогава тя живее в Амстердам. Този период вдъхновява една от най-популярните й творби за изолацията и изгубването на идентичност - "Министерство на болката".Въпреки че е определена от Сюзън Зонтаг като "автор, който трябва да се следва", Угрешич не се възприема за човек с важно мнение, тъй като смята, че обществото все още не допуска жените да са opinion-maker-и.Дори в самото й гостуване на Софийския международен литературен фестивал има парадокс. Преведените на български книги се намират изключително трудно, а последните й две - есеистичните Karaoke Culture (за влиянието на поп културата и стандартизирането на литературата днес) и Europe in Sepia (разсъждение върху съвременната Америка, протестните движения и особената носталгия към репресивните режими в Източна Европа) все още не са се появили.Да, българският ми е доста примитивен. За да лъжеш истински, трябват да владееш един език много по-добре.Това не е някаква политическа позиция от моя страна, а по-скоро е опит да си обясня някои неща чрез изображения и детайли. Европа в момента е някак музейна, някъде в миналото, а в музея фотографиите винаги са в сепия или пожълтели. Бъдещето не е в Европа.Не знам! Но всеки път, когато се връщам от САЩ, Европа ми изглежда много малка. Все едно всички държави са сложени в пералнята и се въртят заедно, оплетени една в друга.В Европа има много арогантност, чиито корени идват от годините на империализма. Ние сме ужасно евроцентрични. Мислим си, че истинският живот е тук и само тук. За съжаление никога не съм била в Африка и Южна Америка, но успях за кратки периоди от време да посетя Индия, Япония, Австралия. За тези страни ние не съществуваме, ние сме нещо малко някъде си.Младите хора. За моето поколение светът се разделяше на добър и лош. За новото поколение от Европа и Америка няма подобни условности, то само търси пътищата си. Веднъж във влака из Холандия срещнах един познат от Берлин, който се оплака как дъщеря му не иска да учи, а да бъде рок музикант във Финландия. В момента тя е там, но сега изучава езиците на ескимосите. Мисля, че новите поколения виждат мира и щастието на различни места в сравнение с моето, което толкова много се прехласваше по Америка.Всъщност моят опит да разбера в каква култура живеем и дали сме в пост-постмодернизъм, или по-скоро някакъв дигимодернизъм, е по-добре изразен в предишната ми книга - Karaoke Culture. Караоке културата ми се стори като добър символ и възможност да "прочетеш" съвременността – защото можеш едновременно да излезеш на сцената и да си анонимен, да влезеш в определен модел на поведение и имитация. Между другото, статистически най-изпълняваната песен по караокета е I Will Survive.Може би!Но не се стремя към това. Би било опасно да претендирам, че мога да правя нещо подобно. Не съм доктор за народните души.В никакъв случай! Целувки и прегръдки от народа? Това не е за мен.Аз съм lucky one. Обикновено авторите на моята възраст вече не се четат. Разбира се, аз не събирам някаква огромна публика около себе си, но се радвам, че има много млади хора, които имат любопитство към това, което правя. Те намират нещо ново и интересно в книгите, което ме прави много щастлива. Това просто се случва, не е мое намерение. Кой би чел писателка от някаква странна славянска страна в САЩ? Но точно там съм попадала на много сериозни и отдадени читатели. Тази есен гостувах на един университет на Оклахома, където като пиеса поставиха моя история отпреди 35 години. Това че по този начин творбата се държи жива е нещо невероятно. Бях впечатлена колко млади хора там, в Германия и в Англия изучават историята и са страшно любопитни към случилото се в Югославия.Може да се каже, че аз не съм в Амстердам, просто адресът ми е там. Пътувам много. Вечно съм в движение и не се чувствам вързана за страната. Не съм писателка нито на Хърватия, нито на Холандия. Зад мен не стои никаква институционална сила. Винаги съм имала живот в сянка. Редки са случаите, в които някой живее така, но мисля, че това е моят път.Помага ми с тоталната несигурност, която този живот ми носи. Вместо да оцелявам от пенсия, аз живея като студентка, която не знае каква работа или реализация ще има след година. По един начин това ме кара да се чувствам по-млада, а по друг – дори по-възрастна. Но не смятам, че е нужно да живееш в несигурност, за да си добър творец.Мисля си често за децата днес. Имам двама племенници и постоянно се чудя какви хора ще станат, какво образование ще получат и как аз нямам какво да направя, за да им помогна. Ако им кажа, че нещо е черно, те ще кажат, че е бялo.Спомням си едно лято във Варна, когато бях на 16 години. Знаете, в Черно море лесно се плува навътре, но трудно се излиза. Докато плувах, в един момент се обърнах и видях, че плажът е много далеч, на навярно два километра. Изпитах едновременно страх, но и щастие. В този момент едно голямо ято от риби мина през мен, все едно бях една от тях. Това беше момент на абсолютно щастие, един от малкото такива мигове, които човек има в живота си. Също така обожавам смеха на племенничката си.