Физика на успеха

Теодор Ушев

е роден на 4 февруари 1968 г. в Кюстендил. Живее и работи в Монреал от 1999 г. и бързо се утвърждава като име. Макар и да е познат най-вече с работата си в анимацията, той е работил и в областта на графичния дизайн, илюстрацията, инсталацията, 3D мапинга. Филмите му са многократно награждавани на различни кинофоруми по света. Работи и по анимацията в промоционалните видеа към албума On An Island (2006) на Дейвид Гилмор. Заедно с Денис Вилньов и Изабела Роселини е част от проекта за късометражни филми Shorts in Motion (2006). През 2013 г. филмът "Глория Виктория" е в краткия списък за номинация за "Оскар", а фестивалът в Клермон-Феран, един от най-престижните фестивали за късометражно кино в света, прави ретроспекция на творбите на Ушев. На следващата година работата му е събрана в книгата с критически анализи Dark Mirror: The Films of Theodore Ushev.