Аз, иноваторът

Зад "Генератор" стоят Калина Жулева от дизайн агенцията Creative Shower, Адриана Андреева и Бояна Гяурова от "Студио Комплект" и Йоанна Митова от пространството за почивка и здравословен живот Metta. През следващите месеци мястото ще бъде на домакин на различни видове събития - лекции от новатори в дизайна, прожекции, разговори, интерактивни изложби, които насърчават креативността, знанието за силата на дизайна. "Генератор" се намира в Завод Витоша на бул. "Черни връх".

Защо?

Може би защото през последните години се опитвам да намеря есенцията на това какво е дизайнът, без твърде много да мисля за определения и етикети. Преди седем години курирах

във

и в музея бяха притеснени от употребата на думата

докато сега я избягвам, тъй като в момента толкова много се говори за нуждата да правим сами. Зад целия този процес има различни подтеми: как той е свързан с икономиката, технологиите, средата. Като преподавател виждам как способностите на студентите да създават с ръцете си угасва, а да имаме тази способност е исторически свързано с възможността ни да оцеляваме, да се развиваме, да сме част от определена култура.

Мисля, че през последния четвърт век има голям завой в дизайна. Той вече се старае да бъде много по-практичен и в услуга на обществото, не просто фокусиран върху изследването на технологията. Различните университети и ателиета дават различни определения за това – за някои е "устойчив", за други "разширен" дизайн. А с

се опитвам да видя докъде той може да стигне на практично и организационно ниво: примерно, ако кутията (урна) в секцията, в която гласувате, е зле конструирана, нещо лошо може да се случи с вота ви. С платформата се опитваме да преосмислим дизайна не като задължително даващ комерсиален продукт, а като възможност да направиш нещо за някого, и отплатата да бъде удовлетворението.

99%

Designer Maker User

Design Museum –

Като просто продължавам напред, без много да се замислям. Виждам всичко като част от една цел и един път. Мисля, че докато в живота има място за култура, всичко е наред. Въпреки преподаването и семейството, се старая винаги да отделя време за ходене по музеи и изложби, четене на книги.

книга за различните проявления на качулката в модата, как в един момент става символ на престъпния свят и какво отделните слоеве на обществото показват, когато се закриват с нея.

Даниел Чарни е първият гост от поредицата срещи "Дизайнът е" в новооткрития Център за дизайн, иновации, култура и креативност "Генератор" в София. Той ще изнесе лекцията си за различните проявления на дизайна и интерпретациите на смисъла му този вторник от 19 ч.Британският куратор и консултант е с близо 30-годишен опит в областта.Royal College of ArtKingston UniversityТойкреативен директор накойторазлични институции и организации,иновациятаоптимизират дейността си и да привлекат нови публики.V&APower of Making, Fixperts – икоятосоциални проблеми и подобрявакачеството на живот на хората,чрез поправяне на продукти за ежедневието им предмети, вподмяната им. Програмата се прилага в над 20 държавучебните програми на университети и училища,Power of MakingV&Amaking –FixpertsНаскоро бях в Китай, където все пак се произвеждаот всичко, което работи с батерии. Така че там, както и в голяма част от Азия, дизайнът тепърва прескача продуктовия си контекст и се осмисля като нещо, което може да бъде по-голямо и иновативно. През 80-те и 90-те в Израел имаше голям интерес към известните дизайнери от Великобритания, Франция, САЩ, а през последните 15 години се развиват все повече местни студиа и колаборации. Наблюдавам такова връщане към корените и интерес към това какво се случва на самото място, на което си, и в страни като Португалия. Което приближава дизайнът към изкуството, тъй като то винаги е в комуникация със заобикалящата среда. Глобално, все повече дизайнерите познават публиката си и се стараят това, което правят, да има смисъл и устойчивост.Преди шест месеца работих по изложбатав лондонскияекспозиция от хиляда обекта, в която функционалността им е анализирана едновременно от професионалисти и обикновени хора. Централната тема е как това, което се създава, не е само за себе си, а влиза в комуникация с клиента. Мисля, че когато се даде повече глас на потребителя, вместо на професионалиста, това кара дизайнерите да излязат от комфортната си зона и да се замислят как продуктите им могат да допринасят за социална промяна. Иначе се получава дизайн за дизайнери.The Hood,