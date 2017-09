Другият Китай

Sofia Art Book Fair

Generator

Photosynthesis

"История на европейската фотография 1900 – 2000".

На 20 септември в

Митко Митков ще говори за дейността на One% of One, платформа и издателство, основано в Хамбург. Фестивалът, замислен като ежегоден, продължава до 24 септември. Пълната програма - на s