Анна и предприемачите

Анна Пелова е само на 28 години, а вече се е срещнала с няколко личности от кориците на световните издания. Тя пътува по света, за да покаже гледната точка на ив първата си книга – The Founders and The Underdog.Идеята й хрумва преди две години, когато започва работа с Roam – базирана в Маями платформа за co-living. Собствениците й я канят в централата си за едноседмичен престой да тества услугата им и да напише статия за нея в блога си Great Nomad – платформа, която Анна поддържа от няколко години и обобщава опита й на номад и автор на свободна практика. "Тогава едва свързвах двата края, а много от хората, които видях там, разполагаха с доста добри доходи, без да са измислили кой знае какво. Тогава си казах: искам да реализирам много интересен проект, носещ по-добри доходи. И тъй като ми се пишеха книги, реших да се спра върху това." Именно тогава Анна се запознава се с първия си събеседник и вдъхновител – Джими Нарейн,Дебютното й интервю е с Ануше Ансали – иранка, учен, известна като първчастна космическа туристка. Българката успява да се срещне и разговаря с нея на внушителната WebSummit конференция през 2016 г. в Лисабон с 60 хиляди души участници. Късметът е на страната на Анна, защото в обособената зона за лектори тя попада и на предприемачка от Индия, разработила устройство за поставяне върху бельото на жени и момичета, което изпраща сигнал към полицията, в случай на насилие. Заедно с нея е и съпругът й – Навийн Джейн,един от собствениците на частната американска компания Moon Express, развиваща комерсиални полети до Луната. Така са осъществени първите разговори за книгата, които продължават със събеседници на различни континенти.Анна е посветена на книгата от една година. Планът е изданието да съдържа 11 глави, като досега има четири готови. Десет са за основните герои с разказ как се е запознала, какво е научила и колко пъти след това Анна се е срещала отново с тях. Последната, 11-а, глава ще е за самата нея – т.нар. Undergod, "без буквален превод на български – човек без добър начален старт, но въпреки това и даже благодарение на този факт не само оцелява, но и успява с елемент на изненада". "Целта ми е чрез моите истории хората да се свържат с личностите, за които пиша, и да си кажат: значи и аз мога! Искам да си помислят – щом това момиченце пътува и прави всичките тези щуротии, значи и аз мога да го направя. Самата аз съм от България, не съм от богато семейство и се издържам сама още от първи курс в университета, т.е. възможно е за всеки отвсякъде. Няма причина човек да не успее и дори да се провали, пак може да се изправи."Разделя събеседниците си на няколко категории – първо, млади хора с бизнес, които след три–четири години според нея ще успеят дотолкова, че светът да разбере за тях. Следващата й категория са вече успелите инвеститори – милионерите и милиардерите. "Но това не е важно, важното е, че те са 20 или 30 години пред мен и читателя с това, което правят, и всички определено има какво да научим от тях." Третите са тези, които са постигнали успех, но после са се провалили – най-интересните за Анна. Те успяват и се сгромолясват и така няколко пъти. "Много от хората имат личен живот и не са така известни като Ричард Брансън и Илън Мъск, които са т.нар.elebrities, затова не са познати на широката публика." У тях я интересува начинът им на мислене и фактът, че всеки друг може да го приложи. "Той съдържа универсални истини, които просто трябва да се проумеят. Много от тези хора са започнали от нищото и са изградили империи точно заради подобни модели на мислене."За срещата със събеседниците младата жена разчита на известна доза случайност и щастливо стечение на обстоятелствата. Разбира се, обикновено прави проучвания кои са топ предприемачите в даден регион и ако има някое събитие – кои са участниците в него. През приятели разпитва дълго кои са подходящите места за срещи и контакти с хора. Според нея през конвенционалните канали за комуникация като телефон и имейл почти никога не може да се привлече внимание, защото подобни личности са изключително заети, затова трябва да попаднеш на дадено място и просто да ги дръпнеш. За конференции от мащаба на TED често билетът се равнява на хиляди долари, но според нея има начин да се доближиш до участниците: "Влизаш в хотела, в който се провежда събитието, сядаш в лобито, пиеш десет кафета и все ще се запознаеш някого. Хората отиват на такива събития, за да срещнат други хора, и не те оставят на мира. Там няма случайни личности, но трябва да знаеш и как да водиш разговор."В момента Анна е събрала за книгата си 4600 долара от краудфъндинг кампанията и води разговори с чужд издател за издаването й. Предстоят й пътувания до Китай, Индонезия, Австралия, за да успее да представи предприемачи от наистина цял свят. Включила е и интервю с българин, чиято самоличност на този етап не иска да разкрие.Тя обобщава уроците си досега така: "Може би тези ментори ми помогнаха да проумея, че съм израснала с доста ограничаващи убеждения. Когато искаш да направиш нещо, не се фокусираш върху това, което нямаш, а върху каквото имаш и как да го направиш друго въпреки липсата." Разказва, че когато преди няколко години е взела участие в риалити предаването "Ръкописът" по БНТ, чийто победител спечели издаване на дебютния си роман, е чула от журито съвет – да забравят, че някога тяхно произведение ще бъде публикувано извън граница. "Стана ми много странно и въобще не го взех насериозно. Ето че сега аз ще съм с точно такова издание."