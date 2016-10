Софийският бръснар

Илюстрация Фотограф: Велко Ангелов

. Вносната дума донякъде е оправдана, защото по света бръснарниците вървят заедно със своята специфична култура, която в България досега беше (в най-добрия случай) в застой. От около месец врати са отворили две нови такива места в София –

е Али. Той е от Ирак и сам се определя като бежанец. В София е от шест години. Да подстригва се е научил с гледане и с практика. Преди работи на ул. "Симеон". Шест години след като започва, открива този салон.

обяснява той.

Въпреки че в

се

да стане верига.

, е българин, който живее от 25 години в Украйна. Работи в

и какво е нужно на един подобен салон. Идва в София през февруари 2016 г. Намира мястото и започва да избира всеки детайл, който сега може да се види в салона.

има четири професионални стола, но се използват само два от тях. Засега. Двамата бръснари – Мирко и Асен, са българи, работили дълго време в чужбина. И двамата обаче се връщат и са допълнително обучени в тънкостите на занаята от специалист от Украйна в продължение на три седмици. Оказва се, че в Киев

се намира в близост до

И в двете бръснарници оборудването е професионално – от столовете до последния връх на козметиката за брада и коса. Услугите са подстригване (

– 25 лв.), оформяне на брада и мустаци (

– 30 лв.,

имат симпатичната услуга "Баща и син" (40 лв.), а в

, а за

е на ул. "Алабин" 8. Работи от

е на бул. "Витоша" 120. Работи от 10 до 19 ч. без неделя.

В класическия си смисъл бръснар е човек, който подстригва, бръсне и оформя окосмяването на лицето и главата на мъжа, поддържа неговия стил, с който и съобразява грижите за цялостния вид на своя клиент. Ако живеехме в Средновековието, при бръснар щяхме да отидем и за да ни извади зъб или дори ако ни се налага някаква операция. Живеем обаче в София, ввек, където традицията на бръснаря започва да се завръща. А с нея идват и бръснарниците, които сега повече се представят като barber shopOld School и Head HuntersЧовекът зад Old SchoolБръсненето и подстригването са всичко, което Али иска да прави. Затова и избира много внимателно къде да направи своя салон. Харесва му, че отвътре, докато работи, може да вижда булеварда и градинката с трева. "Една година обикалям, за да намеря това място. Исках да бъде в този район.",Преместването не е било проблем за него, защото той има своите лоялни клиенти от "Симеон", които го последват и тук, на новото място.Old School има два стола за подстригване и бръснене, Али все още работи сам. Иска бръснарницата му да има и малък бар, където човек да може да седне и да изчака реда си. Дори е отредил и мястото, където данаправи. Има идеи за разрастване на салона. "По-нататък тук ще има четири стола за подстригване." И иска Old SchoolHead Hunters също е в центъра на София – на площад "Македония". Мястото е подходящо и поради още два фактора – в близост са хостел и строящата се голяма бизнес сграда. Кирил, който е главният виновник за Head HuntersIT сектора и преди около година е изпратен в софийския офис на компанията. Бръснарниците и мъжкото стилизиране са негово хоби. От 2015 г. започва да проучва как се случва менажирането на един barber shopВ Head Huntersbarber shop културата е доста развита и според Кирил в украинската столица има повече от 40 такива места.Head HuntersHostel Mostel, което донякъде е и причината за повечето клиенти чужденци, но Кирил предпочита в бъдеще да работи с лоялни клиенти българи.Old School – 20 лв., Head HuntersHead Hunters – 15 лв.), комбинирано стилизиране (Old SchoolHead Hunters – 32 лв.). Head HuntersOld School може се предлага и почистваща маска за лице. Час за подстригване и на двете места може да се направи през FacebookHead Hunters и през сайта.Head Hunters10 до 20 ч.Old School