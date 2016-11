Илюстрация Увеличаване Автор: Цветелина Белутова Смаляванеа>

миниатюрно пространство с два дървени бара и десетина високи стола на софийската улица "Кърниградска", е дело на четирима приятели ентусиасти, обединени от желанието да консумират определен тип храна и напитки, които не могат да открият никъде.



"Като последователи на хубавата храна и здравословния начин на живот си говорихме, че около нас няма място, на което да изпиеш хубава напитка от зеленолистно, затова решихме да си направим наше. Да разбиеш в бледнер зелени листа също не е нещо, което често хората асоциират с приятна лятна напитка, а тя може да е такава", казва Цветомир Господинов, когото

намираме зад бара в момента

. Нито един от собствениците не е суровоядец, нито веган, дори в менюто присъства месо, но всички са наясно, че суровата храна не натоварва толкова храносмилателната система, носи усещане за лекота при консумация, така че не е лошо да се консумира често.



"По никакъв начин не желаем да налагаме тази идея, просто искаме хората да имат възможност и за такова хранене."

е на ул. "Кърниградска" 11 с работно време: понеделник – петък 8:30 – 21:00, събота и неделя 12:00 – 18:00 ч.

Всичко от менюто с изключение на чая и кафето, разбира се, не минава през термична обработка.Постоянните предложения, изписани на дъската, са супа гаспачо, дипове от хумус и гакамоле, телешки и сьомга тартар, а предложенията за деня се сменят. Например: закуска овесени ядки/елда с мляко от кашу и плодове – 4.90 лв., супа от тиква, канела, фурми, годжи бери и орехи – 4.20 лв., и супа от червено цвекло, фурми, домт, селъри, авокадо – 3.90 лв., салата от бейби спанак, круши, авокадо, медена горчица – 6.50 лв., сандвичи с домашна лютеница, босилково песто, маслинов паста – 4.20 лв., с маринована сьомга, телешки суджук – 5.00 лв. Има и сладкиши, които са по рецепта на Rawlly, но се правят за Raw To Go с по-малко на брой парчета, като например торта кашу кейк и т.нар. Builder Jr. - 4 лв. в хладилната витрина и курабийки на бара.Основен тук е т.нар. Смути комбинатор, който работи на общ принцип с няколко основни категории: зеленолистни - кейл, манголд, спанак, листа от червено цвекло; течност – мляко от кашу/орехи, семена, вода; плод – банан, фурми, круши, ябълки; добавки – какао, кокос, канела, мед; суперхрана – пчелен прашец, рейши, златен корен, сибирски женшен. Може да комбинирате както искате всяко от предложенията в категории в 330 мл на цена от 5 лв., комбинациите са 525. Продуктите са от малки ферми около София, като основен принцип е да се използват пресни сезонни продукти.Всяка сутрин тук се прави различен билков чай (попадаме на комбинация от жасмин, бъз, коприва, ехинацея, липа), като във всеки момент може да се поръча трудният за приготвяне традиционен южноамерикански чай йерба мате – в кратунка или специални керамични чаши калабаса.