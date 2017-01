Сладко скандинавско бягство

[Shutterstock]

7 принципа на hygge



Светлината



Светлината е приглушена, мека. Като пламъка, на който топли ръцете си малката кибритопродавачка на Андерсен. Повече от половината датчани палят свещи в дома си всеки ден, а според Европейската асоциация на производителите на свещи (има такава, наистина) Дания изгаря повече свещи на глава от населението, отколкото която и да било друга държава в Европа.



Датската издателка Малене Молинг обяснява логиката на привързаността на северните хора към светлината пред The Kinfolk Magazine така: "Когато израснеш в Скандинавия, светлината е важна, защото имаш толкова малко от нея. Едно от най-красивите неща е когато имаш прозорци и от двете страни на сградата и в стаята влиза много светлина."



Близостта на другите



Hygge се случва предимно в малки групи от семейство и приятели. Според социологически проучвания за 60% от датчаните идеалната компания за hygge преживяване са 3-4 души. Например на тиха, приятна вечеря с поглъщащи, интимни разговори за нещата от живота, без конфликтни теми и никаква политика.



Hygge означава да се чувстваш в безопасност. Да имаш доверие на хората, с които си. Да си наистина там, тоест без взиране в екрани. Означава и никой да не е в центъра на вниманието и да не доминира разговора за дълго време. Освен това се счита за по-уютно всички да се включат в приготвянето на храната, отколкото да оставиш домакина да се бори сам в кухнята. Равенството е важен елемент както от hygge, така и от датската култура.



Храната за душата



Освен всичко друго hygge означава да си угаждаш и да правиш паузи от изискванията на здравословното хранене. Авторът на The Danish way to live well Майк Викинг смята, че високите нива на консумация на месо, сладки изделия и кафе в Дания са пряко свързани с hygge културата. Той цитира данни на Sugar Confectionary Europe, според които годишното потребление на сладки неща в страната е 8.2 кг на човек, което е двойно повече от средното за Европа и нарежда датчаните на второ място след финландците по консумация на сладко.



Затова да съгрешиш с нещо сладко е неизменна част от hygge ритуала. Другото са топлите напитки. 86% от датчаните ги асоциират с hygge преживяването. Може да е чай, горещ шоколад или греяно вино, но най-често кафе. По данни на Euromonitor датчаните са на 7-мо място по света сред нациите, които пият най-много кафе.



Домът



Домът е централно място в социалния живот на датчаните, като седем от десет души твърдят, че преживяват hygge моменти най-вече вкъщи. Всеки уважаващ себе си датски дом има hyggekrog - специално кътче, ниша в стаята, в която ти е най-приятно да се сгушиш с чаша чай, одеяло и книга.



Простота и функционалност са основните съставки на класическия датски дизайн. Други елементи на домашния уют са свещите, камината, рафтовете с книги, топлите одеяла, декоративните възглавници, красивите керамични вещи.



Но важно за hygge интериора e не само как изглежда домът, но и как се усеща. Мекото скърцане на дървения под или приятният допир с дървеното бюро. Датчаните обичат мебелите от дърво и всичко друго, което ги свързва с природата - клонки, листа, шишарки. Обичат и мебели с история - стара лампа, стол или маса, които разказват с носталгия истории за поколения, живели преди нас.



Дрехите



Небрежно, топло, на слоеве. Чорапите са вълнени. Шаловете - колкото по-големи, толкова по-добре. Не можеш да се отдадеш на hygge, ако ти е студено.



Сетивата



Hygge е преживяване за всички сетива. Можеш да го вкусиш в

пареща яхния. Да го чуеш в дъжда, който барабани по покрива или във вятъра, който ехти в прозорците. Да го вдишаш в миризмата на прясно изпечен хляб, който отключва спомени от детството. Hygge е да извличаш най-доброто от всекидневието си. Като да се прибереш у дома след дълъг, студен и дъждовен ден през януари.



Hygge навсякъде



Въпреки че смятат, че домът им е най-подходящото място за hygge моменти, датчаните вярват, че това е усещане, което можеш да принесеш навсякъде със себе си. Когато си в природата. Или дори в офиса. Датчаните си имат офисен hygge код. Не само носейки свещи и кекс на работното място, но и обзавеждайки с меки дивани, където могат да се провеждат по-неформални срещи и разговори между колеги.

Повтаряйте след мен: ху-у-гъ, или с какво са важни непреводимите думи



Датската дума hygge всъщност идва от съвместното съжителство между датчани и норвежци и води от началото си от XVI век. От норвежката дума hugga, което означава "да успокоя", "да утеша" и е близко до английското hug (прегръдка).



Всъщност в цялата група от северноевропейски езици имат термини, които описват някакъв тип екзистенциален уют. Норвежците казват koselig, шведите mysa, холандците gezellig, а датчаните hygge - и всички тези думи изразяват едновременно физически и душевен комфорт.



Една от причините различните езици да развиват уникални и непреводими на други езици думи е, че като част от специфична култура практикуваме специфични традиции и начини на поведение. И се нуждаем от думи, с които да ги назоваваме.



Японците например имат дума за непрекъснатото купуване на книги, които никога не прочиташ (tsundoko). Бразилците - за действието да прокараш пръсти през косата на любим човек (cafune). А испанците - за човек, който е много чувствителен към студеното време (friolero).



Преподавателят по позитивна психология в Университета на Източен Лондон Тим Ломас създава онлайн речник на непреводимите думи на всякакви езици и обяснява пред The New Yorker, че "изучаването на емоционалния речник на дадена култура, отваря прозорец към това как хората гледат на света - към нещата, които ценят, техните традиции или естетически идеали, или към начините, по които градят щастие".

След първата трудна за преглъщане седмица обратно в реалността малко неща гъделичкат съзнанието така, както сладката тъга по празничното безгрижие. По дните, в които се шляеш по пижама цял ден без Facebook и без новини. И каниш приятели на брънч с останките от коледно-новогодишния пир. По вечерите с настолни игри, греяно вино, филмови маратони по Netflix и строене на къщи от Lego с децата.Това, което наричаме разпускане по празниците и мислим, че ни се полага само тогава, датчаните наричат начин на живот и практикуват всеки ден. Или поне така ни кара да вярваме новата лайфстайл обсесия с непроизносимото име hygge, която примамва от всички социални мрежи и която разнищват културните критици на The New Yorker и The Guardian.Hygge (произнася се хюогъъ или хуугъ - виж карето) обозначава усещане за уют и комфорт и се явява нещо като датския братовчед на бавното и просто живеене. Или, ако искате, зимният еквивалент на другата ни непостижима, средиземноморска мечта - да се наслаждаваме на храната и виното от верандата на средновековна вила в Тоскана. Ъм, без да ни се налага да работим.В Instagram има около 1.7 млн. #hygge постове, които възхваляват датската философия на непретенциозен уют със снимки на снежни пейзажи, димящи чаши с кафе и бебета, увити в одеяла. Pinterest отчитат 285% ръст в публикациите, свързани с hygge, и я включват в годишния си списък с тенденциите на 2017 г. (наред с модата, вдъхновена от 80-те, и как да приготвиш домашно кимчи). Oxford Dictionaries определят hygge като една от думите на 2016 г. наред с post-truth, alt-right и brexiteer. А в. Financial Times пише, че през изминалата година hygge манията е прераснала в "глобална издателска пандемия" с цяла върволица книги за датския начин на живот, които застават начело на класациите по продажби. След свинското месо и вятърните турбини hygge се превърна в най-големия датски износ, отсича FT.Британската журналистка от The Guardian Шарлът Хигинс се заема да изследва как така hygge се превърна в глобален феномен точно сега. И в маркетинг наратив, който продава всичко - от крафт бири, през кашмирени пуловери, вино, серии грижа за кожата, йога ваканции и почивки в планината. Източникът на този идеализиран Instagram образ на Дания не е Копенхаген, установява тя, а Лондон.Редакторите в големите издателства във Великобритания - предимно млади и находчиви жени - създават формулата hygge за масовата британска публика. Насред врявата и безумието на втората половина на 2016 г. в глобален политически план не е никак чудно, че внезапното желание да затръшнеш вратата на света и да се усамотиш пред камината продава като топъл хляб. Или че датската концепция за бавно живеене е като мехлем за души, изтощени от препускане онлайн и офлайн.Hygge се намества естествено в огромната пазарна ниша на самопомощта (self-help), която през последните години продава детокс за стресираните ни умове през книгите за оцветяване за възрастни и концепцията за mindfulness, която прескочи от будизма в корпоративния свят Друга част от формулата hygge e, че във времена на стрес и екзистенциална тревожност хората търсят вдъхновение как да живеят живота си в други култури. Неслучайно в топ 10 на най-продаваните книги в Amazon е "магията" на подреждането на дома на Мари Кондо, попила от японската дисциплинираща култура.И какво по-добро място да търсиш утеха от Дания, която наред с мрачните си криминални сериали, класическия дизайн и северна кухня впечатлява с това, че оглавява най-разнообразни класации за благополучие и добър живот. Датчаните са най-щастливите хора според Световния доклад за щастието на ООН , Европейското социално изследване (ESS) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитиe (OECD).Майк Викинг, който е изпълнителен директор на базирания в Копенхаген Институт за изследване на щастието (The Happiness Research Institute) и автор на най-продаваната книга за hygge за изминалата година, казва, че ключът към разбирането на това защо в Дания хората се чувстват доволни е в модела на социалната държава, която успява да намали рисковете, несигурността и тревожността на своите граждани.Или иначе казано, скандинавците умеят да се наслаждават на малките, hygge неща в живота си, защото големите са покрити: безплатно висше образование, социална сигурност, универсална здравна грижа, платено майчинство и бащинство, равенство между половете и поне един месец ваканция в годината.Друга причина за качеството на живот в Дания е добрият баланс между работа и личен живот, който позволява на хората да отделят време за своите приятели и семейство. А качеството на социалните ни връзки, смята Викинг, е пряко свързано с усещането ни за щастие.Hygge носталгично протяга ръка към едно по-добро минало - на семейство, традиции, прости удоволствия - и предлага убежище от големите бури на нашето време - кризи, икономически, политически, хуманитарни. Hygge е уединение, бягство, вглеждане в себе си, което обаче е задължително свързано със съществуването на тъмнина и хаос.В The Little book of Hygge: The Danish way to live well Майк Викинг разказва следната история, за да подчертае това.През един декември, малко преди Коледа, той и негови приятели прекарват уикенда в хижа в планината. Когато слънцето се скрива в четири следобед, уморени след прехода в снежната гора, те се нареждат в полукръг край камината по чорапи и дремейки, слушат припукването на огъня и къкренето на врящото на котлона ядене. В един момент някой нарушава тишината с риторичния въпрос:"Може ли да бъде по-hygge от това?"И друг от компанията отговаря: "Да, ако имаше буря, която беснее навън."Всички кимат.