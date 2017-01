1

© Цветелина Белутова

© Цветелина Белутова

© Цветелина Белутова

V bar се намира на метри от ключовия ъгъл на столичните улици "Шишман" и "Паренсов" и дава сериозна заявка да се превърне в една от най-посещаваните нови локации заради коктейлното си меню, отличната си локация и модерния интериор.Заведението се намира в изоставена в миналото стара къща. Разположено на два етажа, то побира близо 80 места. Стилистиката в интериора на различните пространствата е обща - едновременно обърната към минимализма и тенденциите с индустриални елементи, но и предразполагаща към вечерен уют с приглушена светлина, умело съчетание на дърво, италиански мрамор и високи бар столове от ковано желязо. Долният етаж, до който се стига по вита стълба, разкрива "жива" стена с растителност, рядко срещана и нетипична за баровете в София. Музикалният фон е лек, ненатрапчив джаз.V bar e подходящ както за лек обяд с чаша вино, така и за питие в края на работния ден през седмицата и продължително уикенд вечерно разпускане. В менюто откриваме два вида ризото, прясна паста (11.90 - 13.90 лв.) и др., както и някои привличащи вниманието ястия: телешки опашки Chefs Signature поднесено с картофено пюре и чипс от червено цвекло (22,90 лв.), филе от лефер, гарнирано с фидеца и мастило от сепия (23,90 лв.), октопод на плоча с бурата, която е домашно приготвена (23.90 лв.)Собствениците планират съвсем скоро да изготвят "несравнимо коктейл меню". "Искаме да се съсредоточим върху класически коктейли, пречупени през нашата призма и прочит", казва управителят Васко Спиридонов, преди част от екипа на добре познатия By The Way. Всеки месец тук ще бъдат организирани нишови събития с гост-бармани, като първото ще се състои на 13 януари, когато е и официалното откриване на V bar. В бъдеще любителите на добро уиски пък ще имат възможност да участват в специално организирани дегустации.И въпреки че визуално заведението се позиционира към по-високия клас, цените тук са по-скоро средни – класическите мохито, блъди мери, манхатън и куба либре се поднасят срещу 8 лв.Интересен ще бъде и летният прочит на V bar, когато и градинското пространство пред него ще бъде оползотворено. "Това би създало предпоставката за изцяло нов облик на мястото", твърди Спиридонов.V bar се намира в София на ул. "Паренсов" 13Работно време: понеделник - неделя: 9:00 - 01:00 ч.Специализира няколко години в корпорация "Хаят", САЩ. Влюбва се в бар културата и тайните й и от седем години консултира някои от най-добрите барове в София като "Спутник" и By the way.През 2014 г. заедно с близки приятели създава частен уиски дегустационен клуб с цел популяризиране на уиски културата в България.Бар не се прави, бар се създава. Необходимо е да култивираш концепция, ясно съобразена с манталитета на публиката ти. Грешката на много от баровете у нас е липсата на ясна йерархична структура и автокрацията на собствениците. Лично за мен моделът трябва да бъде променен в тясно сътрудничество със съществуващата гилдия, а тенденциите - създавани и налагани от всички в бранша.В този смисъл ДНК-то на един бар има три основни стълба: бар, сервиз и управител. От тяхната симбиоза зависи и успехът. Барът трябва да развива знанията и манталитета на аудиторията си.В България липсата на отношение към клиента е огромен дефект. Трябва да се научим, че всичко е от значение: езикът на тялото, усмивката, поведението, жестикулирането. Тяхната съвкупност поднася пълноценно цялостно преживяване.София чертае с много бързи темпове името си на европейската бар карта. Имена като Мариан Беке, Лука Чинали, Алексино Кратена, Масимилиано Кратена и Давид Риос вече гостуваха у нас и донесоха знания и опит на българските си колеги. Места като By The Way, The Cocktail Bar, One more bar, "Щастливото Прасе" и все по-набиращият скорост "Спутник" предлагат преживяване, което почти не отстъпва на големите барове в Европа.Целта е V bar да бъде детайлен. Да обръща внимание на малките неща. Да се учи и без страх да греши – по трудния път, без силни флагмани като индивидуалности, но с много хомогенен колектив. Да залага на кратко меню, но на силно вдъхновение. Магията всеки да намери нещо от себе си в момента, в който прекрачи входа.В САЩ да си сервитьор или барман на възраст 45 - 50 години е нещо нормално. В България това все още се смята за транзитна професия, която хората упражняват, преди да се захванат с "нещо сериозно". В Америка рядко имаш право на втори шанс, защото конкуренцията е унищожителна, всеки иска да е ексклузивен и това кара целия бранш да се развива и да се движи напред.Големите барове в света все повече започнаха да ползват органични продукти и все по-малко консерванти в компонентите, с които изграждат напитките си. Глобалният тренд е, че дори много от баровете разработват алкохола си сами. Крафт вълната залива с пълна сила и това е сякаш бъдещето, по което всички ще се равняваме. В България най-сложна е психологическата граница на клиента, когато трябва да плати над 10 лева за напитка, икономическата обстановка не позволява на бранша да разгърне изцяло потенциала си. Чисто географски имаме късмета да притежаваме страхотно местно производство на плодове и зеленчуци. Глобалното сътрудничеството между chef и миксолог набира все по-голяма популярност - това също е нещо, от което можем да почерпим опит у нас.Традициите в алкохолния бизнес са нещо сакрално. Борбата между поколенията е сложен процес, но винаги е имало приемственост. Например Флейър културата, така популярна преди 10 години, бавно, но сигурно, отстъпи пред миксологията. След 10 години някой може да възроди тренда с нови идеи и опит. Светът винаги е бил подчинен на определена цикличност, но винаги е помнел добрите идеи. Всяко добре направено нещо остава неподвластно на времето, както е при музиката и модата. Напитките не правят изключение.Преди три години, водени от любовта към уиски културата, решихме да си основем импровизиран дегустационен клуб. Правим сбирки веднъж седмично с чисто любителски характер, а така импровизирано обикаляме света за една нощ. Уиски се прави от Австралия до Индия през Япония и Великобритания. А с помощта на вкусовете стигаме и до Америка и все по-интересни дестилерии, които носят различни вкусове и култура в бутилките си. За наша радост намираме все по-голям кръг съмишленици, които споделят нашата страст!Малцов скоч, лежал поне няколко години в бъчва, от Педро Хименез Шери. Всякакъв опушен или пикантен туйст на Маргарита. Текилата, направена от 100% агаве, носи толкова широкоспектърни вкусове. Бързо може да те пренесе извън зоната ти на комфорт и да те остави безмълвен.Vimeo, HypeM, Monocle, Wallpaper*.