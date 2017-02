Берлин - чиста приказка

Фотограф: Елена Сергова

В началото на миналата година Мили намира подходящо място за производство и бизнес. Концепцията е семпла, сигурна и почти без риск: "За един месец трябваше да намеря четирима други дизайнери, с които да си делим наема на ателието. То пък плащаше разхода за бутика. Наемът беше троен на това, което плащах в Нойкьолн, но все пак не чак толкова непосилен. Така за 300 евро на месец всеки от нас петимата получава пълната печалба от продаденото отпред и разполага с пространство за идеите си. Реално с няколко продажби си избиваме наема. Съответно успях да се преборя етично с комисионите за останалите дизайнери, които представяме. Обезсърчаващо е за млад дизайнер, когато получава 40-50% от печалбата, а останалото прибира бутикът. Освен това спестихме от персонал - продавач-консултанти, защото всеки от нас поема по една смяна в седмицата. Така сме сигурни, че представяме по най-добрия и адекватен начин магазина пред клиентите."

"Когато за пръв път се настаних да живея в Кройцберг, плащах 180 евро за стая, а сега не можеш да намериш нищо под 300 евро."

Skalitzer Str. 77, 10997 Berlin

Ако свиете по първата тиха уличка до метростанция "Шлесишес тор", малко след ориенталските места за бързо хранене и ъндърграунд клубовете, ще ви посрещне Passengers coffee. В това семпло, но уютно пространство еспресото е със статута на хляб - необходимост без излишни претенции. Гарет, който започва връзката си с кафето още в родната Нова Зеландия, е един от първите "кафе месии" в Берлин. "Бях потресен от факта, че въпреки появата на добри италиански еспресо машини и кафе чаша качествено еспресо и капучино бяха изключителна рядкост. Тукашната представа беше супермашина, много хора, които работят пред нея с гръб към клиентите, за да сервират посредствен продукт. Не е за вярване как гордостта от добрата машина беше достатъчна."

Гарет: "Бях на кръстопът, но вместо да си купя парче земя в Нова Зеландия и да се оттегля от цивилизацията, се сдобих с ван и започнах да продавам кафе в Берлин."

Няколко години по-късно необходимостта от собствен бленд, който да затвори целия цикъл, води до Passenger blend, зад който стои ядрото от петима приятели и кафе ентусиасти.

Third wave coffee е ново течение в бариста културата. Кафето се възприема като занаятчийски продукт, със статута на вино и craft бира. Продължение на втората вълна, където големи компании като Starbucks се смятат за лидери, Third wave coffee е практика, която насърчава малкото производство, fair-trade, независимата търговия и устойчиво развитие.

Може би именно това е причината Passenger да е все по-често срещан бленд из популярните квартали тук. Да разполагаш с идеалната кафе машина и кафе, обяснява Джени, не е достатъчно: "Направихме кафе училище, където клиентите ни да научат основата на доброто еспресо. Идеята беше да привлечем ядро от лоялни клиенти, които да обучим добре, за да впечатлят крайните потребители. За нас е изключително важно да се поднесе най-добрата версия на бленда. Така не се нуждаем от реклама и набираме популярност по най-сигурния начин - от уста на уста."

ELSEN STR. 3812435 BERLIN

OPPELNER STR. 4510997 BERLIN

BOXHAGENER PLATZ 10245 BERLIN

Когато през 2010 г. Милисент Нобилс пристига в Берлин след изтощително обучение по мода в Сидни, тя грабва сервитьорската табла и се фокусира върху уроците по немски. Скоро и съвсем очаквано се насочва към модата. Ангажират я първо пред камерата. "Работата като модел ми донесе изключително полезни контакти в бранша. В момента, в който разполагах с първата си концептуална серия бижута в края на 2011 г., имах и екип от хора, с които да направим прекрасни снимки." Чрез един от тези контакти стига до Бали, където започва производството на по-голяма колекция. Бизнес план и визия за развитие все още няма, но първата линия ready to wear, произведена на острова, я класира на изложение в Париж, където листата с контакти продължава да расте. Въпреки че на производството в Бали може да се погледне с известна доза недоверие, Мили споделя: "Работех директно със занаятчии, специалисти в wrap and wire техниките, и смятам, че сделката беше взаимноизгодна. Понякога хората забравят, че да дадеш работа в ръцете на тези хора, не означава непременно експлоатация." Приключението с Бали продължава един сезон, когато Мили осъзнава, че малките й колекции не оправдават такова натоварване. Продължава да работи по своите бижута от "отвратително мазе в Нойкьолн, което нямаше как да ме стимулира артистично. Трябваше и да пътувам до центъра за срещи с някои от бутиците, където продавах колекциите си. Всичко това беше изключително времеемко и изтощително".В януарски сив ден потокът от хора по "Скалица щрасе" е почти несъществуващ, но според Мили това ще се промени. "Вярно е, че точно тази част на Кройцберг не се свързва с шопинг, но смятам, че е въпрос на време да се превърнем в дестинация. Лятото беше силен сезон, а и все пак това е популярен и развиващ се квартал, където гентрификацията (превръщането на по-занемарен район от града в популярно и приятно за живеене място чрез строителство, създаване на определена среда – бизнеси, демографски профил и пр. - бел. ред.) започва да прави място за малкия бизнес. Появяват се pop-up магазини, в другия ъгъл на улицата има огромен магазин за маратонки Overkill, малко по-надолу е и любимият на домашните гастрономи закрит пазар - Markthalle 9. Проблемът при този процес е по-скоро периодът, в който наемите се вдигат, цените на всичко наоколо - също, а заплатите не се променят. Но това също е въпрос на време. Не мисля, че този бутик би съществувал в град като Ню Йорк, Лондон или Копенхаген например. Берлин вече не е толкова беден, но продължава да е секси."A-A COLLECTEDЗаради разочарованието от еспресото в Берлин Гарет се сдобива с кафе машина и започва да продава първото качествено еспресо в парка. Впоследствие преправя малък VW ван в будка, с която пътува от фестивал на фестивал всяко лято. "Но зимата беше твърде слабо и естествено появиха се планове за собствено пространство. Passenegеr coffee отвори на Oppelner strasse преди шест години и оттогава е задължителна спирка в динамично развиващия се квартал. Сега 90% от клиентите там са редовни. Разбира се, кафенетата са основни точки за всеки район и оформят лицето му.""Първоначално написахме бизнес план с идеята само за място, където само да печем кафе, но после намерихме пространство, достатъчно голямо и за заведение. Понеже не беше планиран ход, много скоро на мен и Джени ни се наложи да търсим потенциални клиенти. Ние не сме амбулантни търговци, просто искаме да правим добро кафе!"В малкия диапазон от време в кафенето на Elsenstrasse, където в задната част се случва и магията на бленда, влизат изключително разнообразни представители на градската среда - офис служители, майки с колички и строителни работници. "За разлика от Passenger coffee на Oppelnerstrasse, където кварталът е вече развит и пространството е част от кафе културата на квартала, тук всичко е в процес на развитие. Още от Нова Зеландия помня, че най-важната обратна връзка са работниците в строителството. Те не са чували за Third wave coffeе или хипстър еспресо, а желаят просто да получат добър продукт. Срещу нас има няколко строящи се сгради и работниците там вече ни научиха. Предпочитат да платят двойно за нашето кафе, вместо да купуват от денонощното магазинче. Това ме кара да си мисля, че сме си свършили добре работата."passenger coffee / roasterypassenger espresso barpassenger @ saturday market