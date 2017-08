Букурещ в джоба ви

Предстоят и много други събития в румънската столица. Ето само някои от тях:



11 - 13 август – Fantastic Summer Festival – във всички части на града се организират музикални и танцови събития

12 - 13 август - Summer Well Festival с участието на Interpol, Editors, The Kills.

27 август – Festival Rock the city с участието на OFFSPRING

8 - 10 септември – Балкански фестивал

8 - 10 септември – Фестивал на немската бира

13 - 14 октомври – Maximum Rock Festival