Ново място: Old is New

Да уточним в началото: Old is New не е ресторант в традиционния смисъл. Това е пространство, в което има дизайн, сантимент, семейни истории и добра улична храна, като започнем с хот-дога.Проектът е на Андре Токев и дъщеря му Елиза, като по думите на Токев тук той само е ударил едно рамо на концепцията за менюто например, но кухнята се води от Димо Димов.Името Old is New е ясно - това е смяната и срещите между поколенията, връщането и вечното рециклиране на старото в ново. Затова и логото е пясъчен часовник. Семейните истории са зад кеговете "Българско пиво" от 1984 г., 35-годишния бар и бирените халби от ресторанта на родителите на Токев в Германия, стогодишното менче, превърнато в мивка, или старата врата, превърната в маса. Сигурно малко се клати, но нали вече казахме, че това не е точно ресторант.С две думи, става дума за динамично място, в което има и ресторант, и бар, и галерия, и място за общуване.На входа ви посрещат фотографски портрети на всички, участвали в това начинание, после стълбището ви отвежда към бара с наливен Radeberger. Наляво е барът с коктейлите и кафе "Дъбов", вдясно е мястото за ядене, пиене, творчество, приказки или просто блеене.Колкото до храната, тя не е само познатата улична като бургер, хот-дог, къри вурст, бурито или леберкез. Освен десертите на Алекс Иванчев тук има и червено тай къри с басмати и пушено тофу, топли бонбони от патешки дроб, карамелизирани круши, и маринован зелен пипер, каварма от октопод и скариди с ориз. Тиган с наденици, картофи и люти чушки направо си звучи гордо, а вездесъщият сандвич с краставичка за чай или чаша джин е най-добрата следобедна идея.Old is New е на ул. "Ангел Кънчев" 18, работно време: от 11:00 ч. до 00:00 ч.