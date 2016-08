Обединени гравитационни сили

"Земното притегляне е толкова слабо днес, че ми се струва, че мога да подскоча до върха на Емпайър стейт билдинг с капака на някоя улична шахта и да го хвърля в Ню Джърси", пише Кърт Вонегът в първата глава на романа си от 1976 г. "Фарс или никога вече самота".

В случая на филма "Как да надебелеем здравословно" на Кеворк Асланян мястото е панелен блок в Ботунец, а човекът, който може да се движи в безтегловност, e поставеният в необикновени обстоятелства герой на Ованес Торосян. Двадесет и две минутната късометражната продукция разказва как след катаклизъм на Луната гравитацията е нарушена и трябва да тежиш поне 120 кг, за да можеш да се придържаш на Земята.

Ованес Торосян е в ролята на син, който стои по цял ден вкъщи, тъй като ако излезе, той няма да може да се задържи на Земята. Пълничкият му баща (Петьо Цеков) живее без подобни затруднения, а двамата се чудят как да намерят решение на проблема, когато героят на Торосян се влюбва в момиче от отсрещния блок (Кети Райкова).

"Всичко започна от идеята да разкажа любовна история за много слабо момче и пълно момиче", разказва Кеворк, режисьор и сценарист на филма, който с нетипичния си сюжет грабна вниманието на част от най-големите платформи за късо кино и визуални проекти като Short of the Week и Nowness. За последната година "Как да надебелеем здравословно" има над 60 фестивални участия, като Кеворк трудно си спомня всички държави, в които филмът му е бил показван. Награждаван е в Мароко, Русия, САЩ, Испания, Италия и Филипините.

"Докато създавахме филма, въобще не мислехме за публика. Предполагахме, че той ще бъде разбран най-добре на щатски фестивали, което се оказа съвсем погрешно след успеха в Испания и Италия", казва Кеворк Асланян, който обаче е наясно с факта, че това са малки форуми и историята му остава заключена в тясна аудитория. Особено тук, където "като че ли хората са изгубили доверие към българското кино". Затова призовава всеки да качва и разпространява филма както намери за добре.

Историята, частично вдъхновена от споменатата книга на Вонегът, започва пътя си през 2012 г., когато Кеворк написва първия вариант на сценария. Идеята се оформя, докато той е в края на следване на режисура в London Film Academy, където постъпва, след като е завършил филмов и телевизионен монтаж в НАТФИЗ. В Лондон опитите му да намери партньори удрят на камък. "Продуцентските къщи ме попитаха кой ми е агентът, щом искам да правя филм, а като намерих агент, той ме попита какви филми съм правил"

Като монтажист той е работил по филми като "Дзифт", "Стъпки в пясъка" и "Подслон". "Работата с режисьори като Явор Гърдев, Драго Шолев и Ивайло Христов ми даде много." С Шолев и Христов се съветва за сценария, като първият е особено критичен към началните варианти. Биографията му включва друг пътувал широко по света късометражен филм - "Моят уморен баща" на Майя Виткова, както и документалния "Татко снима мръсни филми" на Йордан Тодоров.

В бъдещите му планове за късометражна стоп-моушън анимация, посветена на темата колко важно е да можеш да простиш грешките на другия, както и пълнометражна черна комедия на английски с готов сценарий. Там основната тема е "нелепото общуване между хората", а главният герой е принуден да обере дом, който се оказва на майката на приятелката му. "Скоро ще се срещна с продуцентите, с които вероятно ще реализираме филма. Ще видим дали ще се намерят хора, които са толкова луди, колкото аз съм."

Прожекции предстоят в Будапеща, Гуадалахара, Бари, Виена, Сантяго, Брест, Кемниц, Лондон, Флорида, както и няколко фестивала из Испания.

Филмът "Как да надебелеем здравословно" (Getting Fat in a Healthy Way) може да се гледа в YouTube и Vimeo, както и на nowness.com и shortoftheweek.com