Compote Collective ). Стилът им е отчетлив, а продукциите – селектирани и награждавани по всички краища на света.

Срещаме ги в крачка – заети с представянето на новия им филм "Пътуваща страна" и неговата премиера в България на Световния фестивал на анимационния филм във Варна между 7 и 11 септември. Разговорът с тях е плавно продължение на физическия баланс, който двамата заключват между себе си – високи, ведри и открити, те умело се изслушват, подават си реплики и ненатрапчиво допълват идеите си. Другите членове на семейството - кучето Енджой, е за малко с нас, а техният син Алеко, чиято рисунка е корица на Капитал

K:ids

– на море.

странства по фестивали от юни насам и от пет участия събра три награди – Best Co-Production Award, Days of Croatian Film 2016; Best Croatian Film, Animafest Zagreb 2016; Special Mention, Supertoon International Animation Festival 2016. В деня на нашия разговор бе представянето му в Турку, Финландия. Тепърва му предстои още дълъг, почти двегодишен път на изяви, "където можем, ще пътуваме", заключва Весела с нейния звънък и приятен тембър.

Началото на пътуването

Весела и Иван ровят дълбоко в своите спомени, преди да стигнат до първите папки за "Пътуваща страна". Те са архивирани в периода 2004-2005 г., когато работят в Холандия, малко след завършването на академията Willem de Kooning в Ротердам. Тогава ги вълнува темата защо прабългарите спират своя път точно на това място. "Наред със странните причини, които си измисляхме, се появи този голям кон, който носи на гърба си едно племе", разказва Иван. Нишката в историята е по същество дълбоко носталгична поради пребиваването на двамата автори в Холандия. Така и не успяват да реализират сценария в чужбина и завръщайки се в София, го подават в Националния филмов център, откъдето получават и нужната финансова подкрепа. Писан и реализиран от Весела и Иван, голямата разлика с останалите им проекти е неговата пълноцветност и значителна дължина (13:38 мин.).

История по пътя

Основният визуален мотив е пътуващият народ на кон, но метафората е за личната свобода. Протагонистът в "Пътуваща страна" е единичното човече, а антагонистът е целият народ. Противопоставянето е между личното и общото, като героят не е идеализиран, а преднамерено оставен да се лута и случайно да открие идентичността си. Основен щрих е как хората ритуализират представата си за свобода и така загубват връзката си със същността, прекланяйки се пред един безсмислен тотем. Това отвежда и към критичното послание на филма – не само към българското общество, но и към отделните хора, които стават подвластни на някой водач заради принадлежност към общност, без значение дали наложените вярвания са морално оправдани.

Сценарият бяга от линеарното разказване и историята затруднява зрителите, отнема време, за да се уталожи, премисли и извлече като лична емоция и послание. Но предизвикателството си заслужава. Отличаващо и интересно е решението ретроспективните моменти в сценария да са изведени със засилени ярки цветове, вместо черно-белите и приглушени тонове, с които зрителят е свикнал като код за случилото се.

Баща"

Пътуваща страна"

Bonobostudio,

Повече информация на

Главните герои са добре познати: позитивните и естествено земни дейци в късометражната анимация за възрастни у нас – Весела Данчева и Иван Богданов (основателите на студиото за анимация ФинФилм и платформата"Пътуваща страна"Дизайнът на филма е поверен на Росица Ралева, с която Весела и Иван работят по ". Роси е свръхталантлива, категорични са и двамата. Нейната основна роля е стилизацията на образите, тяхното обогатяване и цветово решение. Тя работи по вече подготвен и нарисуван сториборд, но на нея се дължи цялостното усещане и визуална атмосфера на филма, декорите и фона, както и важни детайли, открояващи героите – например добавянето на перо на главите им като връзка с прабългарски елементи. Тъй като е копродукция, раздвижването на героите е направено в Хърватия, а изчистването им и оцветяването по моделите на Росица - в България.Музиката е наравно с визията като принос към красотата на ". А ако има само един композитор, на който Весела и Иван винаги биха се доверили, то това е Петър Дундаков. "С него се срещаме от зародиша на идеята и мислим заедно по сториборда." Още в началото Иван си представя музика от вокали, която да има примитивно звучене и да носи първични препратки към племенното и прабългарското. Петър Дундаков се спира на комбинацията от български гласове и ударни инструменти – кожа и глас – завръщане към примитивното. Музиката е написана от него и е изпълнена от "Ева квартет" и от мъжките гласове на вече несъществуващия Ансамбъл за старинна българска музика "Юлангело"."Успехът на един филм се дължи не само на неговата художествена стойност, но и на грижата по представянето му на различни фестивали", вярват Весела и Иван. Техният опит със сегашните им разпространители – хърватскотое изключително положителен. Тъй като "Пътуваща страна" е с наднормена дължина, той е и по-проблематичен за вкарване във фестивалните програми."Минавайки над десетте минути, влизаш във висока конкуренция на малко по-дългите филми, където залогът е по-голям. На негово място могат да сложат два 6-минутни или три 4-минутни", обяснява Иван. Двамата не могат да се оплачат от признание, а тепърва им предстоят още много важни изяви. За България премиерата е предвидена да се случи във Варна на Световния фестивал на анимационния филм между 7 и 11 септември. Тук събитията за подобен нишов жанр са малко и са силно ограничени. Весела и Иван, които през последните три години редовно посещават Варна, са с впечатлението, че групата от международни гости се увеличава, селекцията е много добра и развитието му е положително. Предизвикателството пред организаторите е да вкарат обща и разнообразна публика в залите. "По света всяка година се правят брилянтни филми и единственият начин да ги следим е посещението на фестивали."www.bonobostudio.hr