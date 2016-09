Богат беден

Money People Politics by Marco Grob, издаден от teNeues.

петстотин снимки от хилядите, които е правил през последните 15 години. Сред портретите на някои от най-известните фигури на политиката, бизнеса, спорта и глобалната култура са френският президент Франсоа Оланд, американският Барак Обама, турският Реджеп Ердоган, както и настоящите кандидати за Белия дом Хилъри Клинтън и Доналд Тръмп, но също и звезди като Леонардо ди Каприо, Сандра Бълок, Джулиан Мур. Фотографът снима и много анонимни хора.

Роденият през 1965 г. в швейцарския град Олтен Марко Гроб започва да снима още като малък с камерата на баща си. "Фотографията навлезе в живота ми неочаквано и въздействащо – беше като любов от пръв поглед", казва той в книгата. Самоук като фотограф, през 1986 г. Гроб отваря собствено студио. Заплатата му идва от не дотам забавните натюрморти и снимки на храна. С любимата си част от фотографията – портретите на хора, се занимава като хоби. Скоро получава достъп до някои от най-известните джаз музиканти, после идват Елтън Джон и Лайънъл Ричи. Докато един ден през 2003 г., той просто решава да следва голямата си мечта и започва да снима само хора.

Марко Гроб остава верен на камерите Hasselblad и самият е носител на известната награда

когато носиш фотоапарат, носиш и отговорност", е неговият ангажимент с каузата на ООН за борбата за премахване на противопехотните мини и други останали след военни конфликти опасни оръжия.

Излъченият за първи път на 11 септември 2011г. мултимедиен проект Beyond 9/11:Portraits of Resilience, в който над четиридесет души (сред тях бившият американски президент Джордж Буш, военни, пожарникари) говорят за последствията от атентатите срещу Близнаците в продължение на десет години, носи на авторите, Time Magazine, и фотографа Марко Гроб, наградата "Eми". Сега част от един от най-мащабните проекти на Гроб попада във фотоалбумаЗа него Марко Гроб избира"Заедно тези портрети на богати и бедни, силни и слаби, невинни и виновни говорят за сложния спектър на живота днес. Струва ми се, че показват и колко силно сме свързани помежду си независимо дали живеем на противоположни точки на планетата или в противодействие между различни вярвания и начини на живот", казва в увода американският режисьор Оливър Стоун. The Museum of National History at Frederiksborg Castle в Дания показва ретроспективна изложба с част от събраните в книгата фотографии до януари 2017 г.Още от началото на кариерата си Марко Гроб харесва най-вече широкоформатни фотографии с висока резолюция. "Впечатляващите качества на фотографията й позволяват да действа и като машина на времето. Сякаш тя го забавя и дава възможност на окото да наблюдава и възприема по-дълго", казва Гроб. Работата му бързо привлича вниманието на издания като GQ, Vogue, Esquire. Кира Полак, директор фотография на Time Magazine, казва за него, че "с едно щракване превръща моментите в история, а хората – в икони".Hasselblad Masters Award за 2007 г. Работи също и в киното и рекламната индустрия, преподава. А потвърждение на личната му философия, че "Money People Politics by Marco Grob може да се поръча от teneues.com,