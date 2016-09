Ателие Бау-Уау

Илюстрация Tower Machiya © Atelier Bow-Wow

Програмата е вероятно сред най-силните от създаването на фестивала досега. Но по-важното и с остатъчен ефект е активирането на гражданите – да разберат смисъла и ефекта от дисциплината в техния живот и да се включат в изграждането на заобикалящата ги среда, за да бъде тя по-удобна и приятна за ползване.

На тази кауза са подчинени извършените от екипа досега проучвания, разговори с обитатели на "Тракия", последвалите временни и постоянни намеси в междублоковите пространства, заснемането на документален филм, както и подготвената програма, наситена с разнообразни работилници, изложби и лекции.

"Харесва ми да наблюдавам как сградите се появяват от земята, от хората, от ежедневието, от някои краища на града, което изглежда като почти случаен процес. Този вид сгради ясно показват отношението на нашата практика към архитектурата и как тя може да отиде далеч отвъд стойността за красота или грозота", обяснява Йошихару Цукамото.

Atelier Bow-Wow работят и живеят в къща в Токио, която до голяма степен е сякаш наместена в привидно тясно и невъзможно място. Градейки с височина и отвореност в интериора, те използват всяко свободно място и постигат чудеса при предоставянето на варианти за качествен живот дори в пренаселени урбанистични места.

. През тази дума те размишляват над възможността да се възстановят съвместните практики в архитектурата чрез споделянето на процеса на правене на архитектура с хората. През ХХ век индустриализацията води до период на икономически растеж. И въпреки богатството връзката с обществото се губи. Науката за архитектурното поведение е наука за поведението на хора, сгради и физически феномени с цел техния оптимално добър начин на живот в специфичния им контекст. Науката се фокусира върху повторяемите, ритмични, споделени аспекти на поведението и премества архитектурният дизайн от индивидуално базиран до обществено споделен. Atelier Bow-Wow се аргументират, че през съвместността архитектурата може да установи нови връзки и в обществото.

Atelier Bow-Wow съществува от 1992 г., а интересите на неговите основатели Момойо Каиджима и нейния партньор Йошихару Цукамото варират от изследване на градската среда до архитектурен дизайн и публично изкуство. Те са сред високо продуктивните и известни по цял свят представители на японската архитектура, запленени от пространствената изобретателност, а не от естетическите парадигми. Тяхното привидно безгрижно като звучене име маскира изключително мъдра и подчинена на изследвания практика, без това да ги превръща в "архитекти на хартия".Atelier Bow-Wow имат десетки реализирани проекти за къщи, обществени сгради и публични пространства, публикувани книги по различни теми –, както и изложби и преподавателска дейност.Поводът за представянето им е деветото издание нана фестивала (8 октомври, събота).В тон с последните две издания, при които директорът Любо Георгиев заедно с кураторския екип създаде последователност от интерпретации на една основна локация – квартал "Капана" (2014) и река Марица (2015), сега във фокус е третият по големина панелен квартал в страната – "Тракия", а обединяващият мотив е "В този контекст Atelier Bow-Wow са логични участници в темата за панелните квартали. Не толкова с опит от подобни места, колкото с паралелите, които могат да се направят между богатият им опит и многопластови проучвания в сферата на поделянето, усвояването и приобщаването на публични и частни пространства. Те са пленени от Токио и микропостройките, които спорадично заемат градските пролуки по своеобразен начинархитектурни проявления с терминаВъпреки че Atelier Bow-Wow e типичен представител на японската естетика в архитектурата, при тях тя по-скоро е продиктувана от полезност и контекст, отколкото от форми и програмиране. Те вярват, че градът се пресъздава, следвайки свои собствени правила, и ролята им е да го следват и да предизвикват благоприятни места за взаимност в обществото.Подобни са техните Micro Public Spaces, предложени като способи за социални платформи. Това често са места за взаимодействие без конкретни стени или ограничение на движенията – библиотека и кинозала на открито (, кей за плувци по воден канал (Canal Swimmer’s Club), подвижен киоск и много други.рещат го единствено в трудовете на Louis Kahn