Знаме на мира

Реакцията на Жан Жулиан е по-скоро "интуитивна, отколкото професионална", казва той. Такава до голяма степен е и цялата му философия на работа - вдъхновява се от хората, местата и случващото се във всекидневния живот. Резултатът са леко наивистични и лесно разбираеми илюстрации. Сега teNeues публикува първата му книга - Modern Life. Авторът казва, че творбите му са "нещо като графична журналистика".

Трийсет и три годишният Жан Жулиан още като малък се прехласва по "цветното и странно" представяне на света в анимационните филми и комиксите. Той завършва Central Saint Martins и Royal College of Art в Лондон. Въпреки че е по-известен като илюстратор, той създава и видеосъдържание, фотография, инсталации, костюми, рекламни кампании. Работите му са на границата между комерсиалното изкуство и графичната илюстрация и се публикуват във водещи медии. Creativity 50 го избира за един от най-креативните хора на 2015 г.

© Modern Life by Jean Jullien, to be published by teNeues in September 2016, € 24,90, www.teneues.com