Протестна мрежа

. Двадесет широкоформатни фотографии показват анонимни хора най-вече от неговия квартал в Бруклин, Ню Йорк. Снимките са съпроводени с текст с историята на неговите "сътрудници", както Рой нарича хората, които снима. За разлика от повечето документиращи реалността на улицата фотографи той не се дистанцира от случващото се пред обектива му, дори напротив. Рой съзнателно влиза както във физически, така и в емоционален контакт с хората, които моли да му разкажат историите си. По този начин дава "видимост на иначе невидими хора". Рой е сред малкото фотографи, които смятат, че разказаната в текст история е също толкова важна, колкото и уловената в снимка реалност.

Роденият през 1969 г. в Ямайка и живеещ в Ню Йорк фотограф започва активно да качва свои снимки в социалните мрежи по време на опустошителния ураган "Санди" през 2012 г. Сега той е смятан за един от водещите документални фотографи

New York Times, The New Yorker, Vogue

до 29 октомври в

в Ню Йорк

Когато снайперисти убиват петима полицаи по време на протеста срещу полицейското насилие в Далас през юли 2016г., списаниеизпраща документалния фотограф Руди Рой да снима случващото се по улиците на града. Както заради моменталната му реакция (той качва снимките в), така и заради личния му интерес към социалните протести и голямата му чувствителност към историите на анонимните хора.StevenKasherGalleryRuddyRoyeWhenLivingIsprotestв дигиталното пространство с двеста и петдесет хиляди последователи в. В социалните мрежи Руди Рой открива "могъщо средство за достигане до широка аудитория".След като през 2001 г. се премества да живее в Ню Йорк, Руди Рой започва сътрудничество с "Асошиейтед прес". Днес фотографиите му се публикуват в. Той продължава да прекарва голямата част от времето си на улицата в компанията на често пренебрегвани от масмедиите хора. "В голяма степен медиите изтриват историите на хората, с които обществото не желае да се занимава. Това е моят скромен начин да върна историите им пред погледа и да провокирам реален диалог по тези теми", казва Руди Рой.RuddyRoyeWhenLivingIsprotestSteven Kasher Gallery