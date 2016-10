По Нобелите

(

и дори не проблематизирам решението и наградата на Боб Дилън. Да, той е поет, но неговата поезия звучи най-добре заедно с музиката му. Нека си го кажем – колко хора всъщност наистина четат само текстовете му? Както например тези на нобелисти като Хийни, Шимборска, Транстрьомер. Поети. Защото литературата, извън древногръцкия синкретизъм, е текст.

Споровете обаче имат една много, много хубава страна. За пръв път толкова много се говореше за литература. Ние, тези, които обичаме книгите и четенето, би трябвало да се радваме. И тъй като може би не е станало ясно какво аз точно мисля за тази награда – ще го кажа накратко така. Аз съм от поколението, което помни 60-те и обича Дилън. Но не помня почти никой от неговите текстове наизуст. Не съм го чела никога сама със себе си. Чела съм други поети. И всъщност не ми пука особено дали е той или не. Честно казано, и Марсел Пруст, Джойс, Вирджиния Улф и любимият ми Борхес също нямат "Нобел". Нека не сме екстатично настоятелни в своите избори. Думите са толкова различни, хората които ги четат също. Може би трябва да се държим просто сполучливо. Благодаря.

Попитах няколко човека, на чието мнение, експертност и литературна култура държа.

Димитър Кенаров,

поет, журналист

Доц. Димитър Камбуров,

преподавател по теория на литературата и български език и литература в Тринити колидж, Дъблин, Ирландия

Написано във влака от Дъблин за Дънлири

Нобеловата награда за литература за 2016 г. бе присъдена на Боб Дилън. Въпреки неговата огромна популярност изборът бе посрещнат с ожесточени спорове. Не само у нас, но ние ще говорим за тук. Facebook общността направо се взриви.Поети, прозаици, университетски преподаватели, критици, журналисти изразиха в повече или по-малко пространни постове мнението си. Завихриха се дебати, в тях се включиха и множество хора, незанимаващи се специализирано с литература, а просто почитатели на творчеството на Дилън. Или пък такива, които определено не бяха сигурни в качествата на това творчество. В електронни и печатни издания се появиха публикации, които къде по-постно, къде по-сериозно обсъдиха наградата и нейния носител.Всичко случващо се във връзка с Нобеловата награда за литература и нейния носител всъщност надхвърля конкретния случай. То е симптом за няколко по-важни, поне според мен, за културната среда у нас проблеми и явления.Преди да се опитам да ги очертая, бих искала да припомня един вече позабравен случай, свързан с Нобеловите награди за литература и българското. Честно казано, точно за него се сетих, когато започнах да чета дискусиите около Робърт Цимерман, присъдената му награда и качествата на неговата поезия. Наглед това, което припомням, няма много връзка със сегашното. Но може би не е съвсем така. Преди около 14-15 години една българска академична институция номинира Йордан Радичков за въпросната награда.В същото време друга някаква фондация излъчи Антон Дончев като кандидат за същата. Настанаха спорове, почти истерични дебати. Тук е мястото да припомня един факт, който може би не всеки знае. В практиката на номинациите най-различни научни и културни институции получават формуляри с възможност да предлагат кандидатури. Някак сигурна съм, че Америка не е излъчила единствено кандидата Боб Дилън. Но, да довърша със спомена. Беше поразително как българската интелектуална общност не можа да се обедини не около една кандидатура, повтарям не около кандидатура, а около версия, около набор от критерии, от споделими ценности – литературни имам предвид. Нали за литература говорим.В случая на Нобеловите награди за литература обаче това не е съвсем сигурно. Ако се върнем назад и проследим присъжданията на Шведската академия, както и се запознаем с творчеството на награждаваните, ще трябва да признаем, че доста от тези присъждания са политически, а не собствено литературни. Което, разбира се, си е право на Нобеловия комитет за литература. Да си награждава когото си поиска и за каквото си поиска. В случая няма голямо отстъпление от тази линия. Мотивацията за "новия поетически изказ в американската песенна традиция" не ми се струва много убедителна. Не я и оспорвам. Но този "нов поетически изказ" е дълбоко свързан с политическите движения в САЩ, с движенията за граждански права, с антивоенните движения и химни на всички тях като Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin и, да, въздействащи, силни и безспорни и като текстове, но в невъзможност безпроблемно да се извадят от въпросния политически контекст. В случая комитетът даже действа по соломоновски. Хем прави поредния политически "литературен" избор, хем обаче поради определено шейсетарския му контекст се "справя" с възможните обвинения за пореден, свързан с политическото, избор. Може би тук е мястото да кажа ясно, без извинение, че не оспорвамДругите според мен много важни изводи, които дискусиите около Дилън могат да ни накарат да направим, са свързани с поколенчески различия, а също и с тъй драстичния днес недостиг на способност за говорене за литература. На отношение към нея, на разбиране за нея. Искам да кажа, че хора, които са отраснали с протеста на Боб Дилън, хора, за които той е бил икона, както за милиони по света, няма как да се замислят въобще дали това е литература. Много важно. Обаче такива, които не помнят 60-те, които четат, имат изграден вкус и мнение за литература – те с право биха могли да кажат "ами не, това не е нашият човек и това не е нашата поезия". И това поезия ли е въобще? Хората пък, които професионално се занимават с литература, ще изискват именно строго литературни критерии за една такава награда. Ако искат обаче Фейсбук общността да отчете поне някои от тях, трябва да могат да ги артикулират така, че да бъдат разбрани. Защото читателите не се интересуват от определения или терминология, те обаче могат да бъдат изкушавани с добри примери. Вкусът е нещо, което се "възпитава", дълбоко съм убедена в това, въпросът е дали някой, който го има, иска да го споделя с другите, да го защитава."Да дадеш Нобелова награда за литература на Боб Дилън е като да дадеш "Нобел" за химия на откривателя на много як халюциноген. Готино е, много от нас се радват, но аз лично не съм съвсем сигурен дали наградата е заслужена. Голям почитател на Дилън съм, знам много от песните му наизуст, но все си мисля, малко наивно и старомодно, че Нобеловата награда за литература трябва да се дава за книги, за думи, а не за някаква културна аура, слава и влияние. Ако извадим стиховете на Дилън извън контекста на изпълнението им на сцена, на бялата страница, ще намерим някои силни неща, някои доста впечатляващи езикови експерименти, влияние на различни популярни и фолк жанрове, но със сигурност нищо, което да заслужава Нобелова награда. Вярно е, че Шкспир също е бил автор на популярни пиеси, бил е част от поп културата на времето, но той остава велик писател именно защото текстовете му могат да съществуват извън сцената, на страницата. Същото важи за Нобелови лауреати като Бекет и Пинтър. Не мога да кажа същото за Дилън.""Щe кажа точно какво си помислих: помислих си, че е твърде семпъл и предвидим, за да получи тази награда, помислих си, че е явен опит за смяна на караула и за отваряне на Нобеловата награда за литература към журналистика миналата година и сега към поети с китара. Това просто е знак, че литературата като такава, каквото и да означава това, вече няма социална, обхватна културна важност, че кризата й е наистина дълбока, макар да е възможно и наградата да е в криза и хората, дето са разбирали от литература в комисията, да са измрели, а новите да не ги е еня. Тъй де, мисля, че Боб Дилън има място в антологии на модерната и съвременната американска поезия, но абсолютно не заслужава Нобелова награда за литература, още повече че поне стотина поети от далеч по-голяма величина чукат на вратата на Нобеловия закон. Това е преди всичко обида към поезията на днешния ден, защото толкова рядко се случва поети да получат Нобелова награда. Попът, и социален, и политически да е, пак си е в ниското и най-лошото му е, че когато го наградят, всички решават, че са наградили и тях. Боб Дилън не е, разбира се, срамен като Тръмп, но структурно Тръмп направи възможно Боб Дилън да получи Нобелова награда.""Защо този, а не онзи" не е моята нагласа, мисля, че е изначално погрешна - не само когато става въпрос за награди, а въобще. Нобеловият лауреат за литература тази година се казва Боб Дилън ивиждам в това отдавна наложителен жест на внимание към контракултурата, която оформя поколения творци. Достоен избор."Нобеловата награда за литература, присъдена на Боб Дилън, за мен не е изненада, а дългоочаквано признание за творчеството му. Който се вгледа малко по-внимателно в текстовете на неговите песни, ще открие новаторството и богатството на езика, които са превърнали Дилън в един от най-великите английски говорещи, а и не само, поети на всички времена.""Разбира се, че Дилън е поет. Силен поет. Мощен поет. Поет, чиято "бленда" оцветява повече от половин век няколко континента, различни музикални течения, множество поети. Чисто литературните качества са налице: сложната и за четене, и за превод прозодия (пулсации, които уж произволно свиват и разпускат стиха, без да загърбват метриката); виртуозното синкопиране; смело преработените мотиви от американския фолк; обсебващите слушателя и читателя причудливи, иронични, карнавални образи, избухващи от мрачните поли на американската готика; нагнетяващите се речитативи, въплътили гласовете на пътуващите проповедници; интонациите, вдъхновени от поезията на Блейк и Дилън Томас; стонът на аутсайдерите, крясъкът на разбунтуваните, химнът на освободените. И всичко това се събира в иконичния текст-глас на поета Дилън – провлачен и олюляващ се като трансконтиненталната железница; ожулен и продран в ръбовете на все още нашия двайсети век И да, насред вълните на надигащ се консерватизъм решението на Нобеловия комитет е напомняне, че шейсетте ги е имало и че Дилън е своеобразен екзорсист в бесовските времена, в които живеем."