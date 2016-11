Бях, видях, споделих

"Бях на Traveler on Stage (TOS) в Париж просто за да подкрепя приятелка. Въпреки че не знам френски, ми беше интересно, защото събитието е интерактивно, залага на снимки и музика" - така започва разказът на Росица Узунска за пренасянето на инициативата Traveler on Stage в България. Регламентът на формата е прост - всеки участник (избран с кастинг да разкаже за пътуването си) говори 6 минути и трябва да вмести историята в 18 слайда. "Първия пробен TOS направихме в Пловдив и имаше страшно много интерес, очакваме същото и другата седмиица в София.Предвидени са десет презентации, а Росица и другата организаторка, Гергана Иванова, са работили два месеца с участниците, за да ги подготвят.Хората са все по-жадни за разкази за пътешествия - доказателство е успехът на "Клуб на пътешественика", който за своите четири години съществуване се разрасна тройно, в момента там се провеждат поне по четири презентации седмично, които винаги са пълни. Подобни събития има и в споделените работни пространства Soho и Betahaus. Но досега форматът винаги е свободен и често един човек говори за пътуването си с часове. Докато Traveler on Stage залага на краткост и интензивност и е доста подобен на японския си предшественик PechKucha.Събитието TOS е на 15 ноември в литературен клуб "Перото" от 19 ч. Една от историите е на Антония Хубанчева - чиято страст към прилепите я отвежда до всички краища на света и я забърква в опасни, понякога забавни ситуации. Антон Атанасов ще разкаже как е стигнал на автостоп от Пловдив до Тайланд, а Велислава Манчева ще държи вниманието с подробности за пълното й с обрати приключение в Непал. Входът е 5 лв., в цената е включена напитка. www.traveleronstage.com