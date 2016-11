Последните години на Ленард Коен

You Want It Darker

Всеки, който гледа над празната страница, стои в сянката на планината, която беше Ленард Коен", написа Питър Гейбриъл. Ник Кейв, който прави кавър на

Avalanche

в дебютния си албум, описва Коен като "невъзможен за имитиране, колкото и да се опитвахме да го направим." Съболезнования изказа и министър председателя на Канада Джъстин Трюдо, който нарича Коен най-забележителната личност излизала от Монреал. "Текстовете му са толкова актуални днес, колкото са били и през 60-те години на

XX

век."



И е прав. Ч

There is a crack, a crack in everything / That's how the light gets in

"

(

от песента

Anthem)

и "Even damnation is poisoned with rainbows" (от

The Old Revolution

) придобиха нов оттенък покрай политическите новини от последната седмица. Новината за смъртта му дойде ден след 10 ноември – падането на Берлинската стена го вдъхновява за песента

Democracy

от 1992 г.

,

но друг ъгъл - как еуфорията от промените има паралел в САЩ покрай постоянния сблъсък на култури и мнения в страната, която нарича "лаборатория на демокрацията". Въпреки различния смисъл на тези думи днес, след избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ, актуалността на Коен

е без съмнение.

Подобно на починалия също малко след новия си албум и творил до последно Дейвид Боуи, последните години от живота му са белязани от изключителна продуктивност. Както и от мисълта за смъртност и изчистване на нереализираните идеи. Документалният филм

I'm Your Man (2005)

предложи необичайно надникване в живота и погледа му към света, после се появи първата му книга с поезия от повече от две десетилетия насам –

Book of Longing (2006).

Краят на десетилетието донесе и първото му турне от 15 години насам, макар и по отчасти финансова причина – над 5 млн. долара се оказват присвоени от тогавашния му мениджър. "Но преживяването да съм на сцена отново затопли една част от сърцето ми, която беше изстинала", казва по-късно Коен, който започва творческия си път като поет в средата на 50-те години на XX век. Музиката става част от живота му едва десетилетие по-късно.

Old Ideas,

отбелязал края на дългогодишна музикална пауза, излиза през 2012 г. и става комерсиално най-успешния албум в кариерата му, като достига до номер 1 в класациите на 11 страни. Като че ли повече от всякога Коен е разпознаван не само покрай многобройните кавъри на песните си и влиянието си, но заради самия себе си. "По-добре да не правим аутопсия на нещо все още живо", казва Коен, когато

New Yorker

се опитват да го накарат да анализира новите песни. И все пак: "Това са стари идеи, тъй като са стари неразрешени идеи, стари морални въпроси, които се въртят в културното съзнание от много време."

Тринадесетият му албум,

Popular Problems,

излиза през 2014 г. По време на издаването, той отново енигматично обяснява творческия си процес: "Аз съм като мечка, която краде мед и се старае да не бъде ужилена." Песента

Nevermind

е използвана в шапката на втория сезон на

True Detective

и по всеобща оценка – един от по-добрите моменти в него. Коен я описва като песен за онези истини, които знаеш, че са някъде там, но все още нямаш опита да разбереш.

Само преди три седмици излезе финалният и продуциран от сина му Адам Коен

You Want It Darker.

Албумът като че ли затваря една своеобразна предсмъртна трилогия: няколко от песните в него директно говорят за смъртта и смиреността пред нея, подобно на

Blackstar





В последното си интервю, отново пред на Дейвид Боуи.

той казва, че е готов да умре. По-рано тази година публично се появи и негово писмо до някогашната си приятелка

в писмото той

.

"Толкова съм близо до смъртта, че ако протегнеш ръката си, ще хванеш моята".

е името на финалния албум на музиканта, поет и писател Ленард Коен, който почина на 82-годишна възраст наноемврино чиято смърт беше съобщена от семейството му чак на 11 ноември. Трудно е да се избяга от чувството, че в година, в която неочаквано починаха и други надхвърлящи музикалната сцена с влиянието си личности като Дейвид Боуи и Принс, не надвисва нещо тъмно и неизвестно.есто цитираните в социалните мрежи покрай смъртта му стихове "Мариане Илен, на която е посветена So Long Marianne, една от най-известните му песни. Илен почина на 81-годишна възраст на 29 юли, аописва колко е значима за живота му и как усеща, че ще я последва съвсем скороНо в последната си публична изява, пресконференция в Лос Анджелис на 13 октомври, изглеждащият слаб, но все още с бистър ум и чувство за хумор Ленард Коен казва, че няма поводи за притеснение. Просто е склонен да драматизира. "Планирам да живея вечно."