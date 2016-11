Меню за шампиони

е новото специално издание на британското лайфстайл списание

Книгата не е просто пътеводител към интересните и изискани ресторанти по света, но обръща внимание на градските пазари, актуалните практики на производство, обърналите се към фермерството млади хора, традициите и новите тенденции в начина на хранене и пиене както в Европа, така и в САЩ, Азия, Австралия. Съдържанието включва рецепти, включително от екипа на кафенето на

в Лондон, съвети как да откриете мечтания си бар или ресторант, разговори с личности като Джон Малкович, Вим Веднерс и Лори Андерсън за хранителните им предпочитания и личната история за тях.

Извън

броеве

Monocle

The Monocle Guide to Cosy Homes, The Monocle Guide to Good Business

How To Make a Nation,

The Monocle Guide to Drinking & Dining

от българския онлайн магазин thehyggeshop.com за 90 лв.

