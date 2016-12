Страшни работи

Правдолюб Иванов е роден през 1964 г. в Пловдив. Завършил е Националната художествена академия, където днес е преподавател. От 1995 г. е член-основател на сдружението "Институт за съвременно изкуство" – София. Той има има сериозно участие на международната арт сцена и е бил част от престижни форуми в градове като Любляна, Сидни, Солун, Берлин, Касел, Белград, Лондон, Брюксел, Варшава. През 2007 г. заедно с Иван Мудов и Стефан Николаев представят България в кураторския проект на Весела Ножарова "Място, на което не си бил преди" на 52-ото Венецианско биенале. Произведения на Правдолюб Иванов са репродуцирани в издания като Artforum, Frieze, Flash Art и Kunstforum, както и в публикациите East Art Map и Show Time – The Most Influential Exhibitions of Contemporary Art.