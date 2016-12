Дубравка Угрешич



Необикновената история на италианския гений Антонио Вивалди, разказана в 3D шоу - Vivaldianno. Интерпретацията на класическия концерт използва модерен танц, светлинни и визуални ефекти. Оркестърът е разположен между два огромни екрана, пред и зад сцената. Участват музиканти от цял свят, сред които и световноизвестната виолончелистка и композиторка Тина Гуо. Автори на 3D спектакъла са чешкият музикант и продуцент Майкъл Дворжак и виртуозният цигулар Ярослав Свечени. Либретото е на Томаш Белко, а визуалната концепция е поверена на въображението на Косуке Сугимото, прочут японски художник, режисьор и аниматор.Начало 20 ч. Билетите са на цени от 40 до 70 лв. в мрежата на Eventim в цялата страна и онлайн.Премиера на филма, който е за историята непосредствено преди Епизод IV. Проследява се унищожаването на плановете на най-могъщото оръжие във Вселената на "Междузвездни войни" – Звездата на смъртта. Бунтовници се изправят срещу Дарт Вейдър. В кината на 3D и IMAX 3D.В испанския ресторант "Бодега" традиционните паейя и испански вина ще бъдат изместени за малко от бразилска улична храна. Ястията са подбрани така, че да си отиват с новата крафт бира Evoé, която се произвежда от бразилец и българка.От 19 ч., ул. "Цар Асен" 6Откриване на изложба Paysage – пейзажът през въображението на няколко художници. Куратор е Мариета Ценова, със свои работи участват Милко Божков, Ива Яранова, Филип Попов, Мими Добрева, Андрей Кулев и други.В галерия "Червената точка", ул. "Кирил и Методий" 24, от 18:00 ч.Ентусиастите от спортен клуб "Марчирски" се наемат да обяснят на децата литосферните плочи, защо само определени зони по света са земетръсни, какви са последиците и, разбира се, най-важното - какво да правят, когато има земетресение. Обучението ще се проведе на Витоша, съчетано с разходка в планината. Необходима екипировка - удобна раница, яке, туристически обувки, шапка. Цена 35 лв. Записване на: www.machirski-sport.com Второто издание на Basics market ще представи задължителните за всеки гардероб (в случая предимно мъжки, дамските предложения ще са по-малко) дрехи и аксесоари. Организаторите обещават селекцията от тренчове, джинси, якета, тениски да е направена с вкус. На събитието ще има кафе и храна. В Cosmos, ул. "Ангел Кънчев" 3, от 11:00 ч.Това е изложба с фотографии, направени от незрящи. Към някои снимки ще бъдат осигурени тактилни карти с аудиоописания, а на самото откриване ще присъстват самите автори, които ще разказват за процеса.В залата на Софийската градска художествена галерия от 11:30 ч. След това изложбата се премества в салона на БНП "Париба", където ще остане до 5 януари.Над 40 подбрани сладкари с всякакви десерти – от шоколадови торти до топли кроасани, от шарени макарони до вкусни ръчно изработени бонбони, ароматно кафе и интересни сладки коктейли. Ще има и програма с фокусници и игри за деца. При покупка на билети до 15 декември за деца от 3 до 14 години входът е 3 лв., над 14 години - 7 лв. След тази дата стават съответно 5 лв. детските билети и 10 лв. за възрастни и младежи над 14 години. Фестивалът се провежда в "София тех парк".. Юбилеен концерт "Рицарят на операта" в памет на 80-годишнината от рождението на големия български оперен артист Никола Гюзелев (1936 - 2014). Музикалната програма включва арии и дуети от опери на Белини, Верди, Пучини, Понкиели, Бойто, Джордано и Мусоргски. С участието на Бойко Цветанов (тенор), Калуди Калудов (тенор), Владимир Стоянов (баритон), Марян Йованоски (баритон), Николай Кърнолски (бас), Орлин Анастасов (бас), Франческа Патанe (сопран), Даниела Дякова (мецосопран).13 декември, вторник, 19:00 ч., зала 1 на НДК; билети (20 - 55 лв.) от касите на Билетния център и в мрежата на Ticketportal.С участието на повече от 60 чуждестранни и български автори. На 15 декември от 18:00 ч. ще се проведе разговор с известната хърватска авторка Дубравка Угрешич. Осем нейни романа са преведени на български език, сред които и световноизвестният "Министерство на болката". В неделя, 18 декември, от 10 ч. ще има детска работилница - "Елхата, или как да си направим коледни играчки". По едноименния разказ на Туве Янсон. Всички събития се провеждат в мраморното фоайе в НДК, ет 2. Само откриването на фестивала ще е в литературен клуб "Перото". Пълната програма на www.literaryfest.org Първият самостоятелен концерт в България на Томас Андерс – ½ от най-успешните немски групи Modern Talking. По време на двучасовия концерт ще прозвучи и първият им хит You’re My Heart–You’re My Soul (oт 1984 г.), с който достигат до №1 в класациите на 81 държави по света.НДК, зала 1. Начало 20:00 ч. Билети от 40 лв. до 85 лв. и VIP билети в оркестрината на цена 120 лв. Продават се в НДК, OMV, "Пикадили", Booktrading.е една от най-обичаните продукции на Disney и най-гледаната анимация на всички времена. На 21 декември публиката в София за пръв път ще има шанс да се пренесе в покритото със сняг кралство Арендел, както никога досега, с Disney Concerts: "Замръзналото кралство – филм с музика на живо".Моментите от филма ще се редуват на големия екран под live съпровода на симфоничен оркестър и хор. Ще чуем Let It Go, Do You Want To Build A Snowman и Love Is An Open Door, представени на живо от професионални музиканти."Замръзналото кралство" е най-касовият филм на Disney за всички времена, с над 1 милиард долара приходи по света, приет с безкраен възторг от критиката и публиката, носител на две награди "Оскар" и "Златен глобус".Само в киносалоните в България филмът е бил гледан от 230 000 души, което го прави най-успешния филм на Disney у нас до момента. 21 декември, сряда, 19:30 ч., зала 1 в НДК, билети 45 - 80 лв. от OMV, The Mall, билетен център НДК и в мрежата на eventim.bg."Безшумно сърце" на Биле Аугуст със "Сребърна раковина" от фестивала в Сан Себастиан, ще бъде един от акцентите на тазгодишното издание - прожекцията e на 12 декември в Културен център G8.Пълната програма на фестивала е на: www.pozorcompany.com по случай 53 г. от рождението на художника- ще бъдат представени дванайсет оригинални офорта по сонети от Уилям Шекспир. В The art foundation - ул. "Дякон Игнатий" 19