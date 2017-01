Сегашно архитектурно

През 2016 г. повечето архитектурни форуми и събития бяха социално и политически ангажирани: Архитектурното биенале във Венеция (стема Reporting From the Front), Архитектурното триенале в Осло, Архитектурното биенале в Ротердам, фестивалът "Миксер" в Белград (на тема Sensitive Society), както и българските One Architecture Week в Пловдив ("Действие!") и One Design Week ("Мога ли да помогна?").

Автор: Илиян Ружин

Оставката на главния архитект на София в края на 2015 г. отпуши гражданска и експертна активност с цел промяна на градските политики. Резултатът е все повече обединения, форуми и комитети, които говорят, действат и искат да повлияят на развитието на градовете ни днес.

Организацията WhATA се занимава с архитектурна публицистика, архитектурна критика, организиране на конкурси

Турската "Гаранти коза" ще вдигне 113-метрова сграда в жк "Младост на мястото на магазин "Нова Деница"



София "преоткрива" небостъргачите

Сто години след останалия свят София започна да се отърсва от равномерната си градска застройка и да се труфи с високи сгради. Новите софийски небостъргачи по правило изглеждат по-скоро дубайски, отколкото нюйоркски, и пет пари не дават за характера и силуета на града.

Дебат за архитектурното наследство на комунизма

[One architecture week]

През 2016 започнаха да се правят дискусии, събития и конференции, които минаха отвъд обичайните спорове за комунистическите паметници и стигнаха до архитектурата. Крайно време е да започнем да възприемаме околната среда от соца и архитектурно, а не само като идеология.

Площад Бдинци, Видин

Фотограф: Велко Ангелов

Фотограф: Юлия Лазарова

Фотограф: Мариана Сърбова

Архитекти: "ОББ контролинг": арх. Десислава Стоянова, арх. Мариана Сърбова, арх. Петя Танъмова

Автор: Цветомир Джерманов

Сградата е реконструкция и надстройка на съществуваща вила и носи силен дух на регионален модернизъм. Това е една от само трите

за последния рунд награди за нова европейска архитектура Мис ван дер Рое.

Архитекти: "Студио bureau XII"

Фотограф: L6 studio

Сградата на бившия тютюнев склад, днес печатница, на ул. "Карнеги" беше реконструирана и мястото изведнъж придоби различен вид. Намесата е издържана в индустриалния минимализъм, който всяка подобна сграда заслужава.

Архитекти: "Студио L6"

Фотограф: Анелия Николова

Зала "София" при откриването си през 1968 и след реконструкцията през 2016



Фотограф: Надежда Чипева

Фотограф: Велко Ангелов

Фотограф: Надежда Чипева

Фотограф: Надежда Чипева

След като блестящо чалгаризира интериора (и името) на бившия хотел "Кeмпински", собственикът Ветко Арабаджиев се зае да надстроява едно от ниските му тела.

Архитектурата помага на хоратаГраждански организации работят с институциитеГовори се за архитектурата (а не само за паметниците) на социализмаСоцмодернизмът в България се "реновира" злеС активното "усвояване на пари по еврофондове" сме напът да загубим всички смислени ансамбли от късния модернизъм у нас. Настилки се сменят поголовно, без оглед на контекст, среда и околни сгради, с пълно неуважение към архитектурната, градоустройствената и дизайнерската последователност на оригиналите.Общежитие от контейнери, СофияПрез септември в кв. "Надежда" беше завършено първото общежитие от контейнери, в което ще живеят 30 ученици от 153-о Спортно училище. С морските товарни контейнери архитектурата експериментира отдавна, но в България това относително евтино и бързо строителство е все още непознато.Архитекти: "Пам консулт" и студио ContrasterMagazia 1, БургасMagaziа 1 е нов културен център в преустроен склад от началото на ХХ век, разположен на терминал Изток-1 на бургаското пристанище. Сградата демонстрира съвременност и последователност в архитектурната намеса."Чери Орчард резиденс", Софиябългарски номинацииПечатница на ул. "Карнеги", СофияЛарготоЛаргото имаше заложби за многопластов бъг още миналата година, когато го номинирахме за новоиззиданите тухлени стени върху античните руини, но тази година разгърна потенциала си с окончателното завършване на общественото пространство там.Реконструкцията на зала "София" в Борисовата градинаТенис зала "София" е построена през 1968 г. и е блестящ пример за навреме и добре отигран брутализъм у нас. През октомври залата беше "ремонтирана" за 1.8 млн. лв. с топлоизолиран видим бетон, сменена дограма и нови пристройки.Реконструкцията на Централна гара СофияТози ремонт бележи поредната победа на топлоизолацията (и инженеринговите поръчки) над архитектурата и е още една илюстрация, че модернизмът у нас се реновира с неуважение.Скандалите около тютюневите складове в ПловдивСигурни сме, че вече знаете всичко и за съборения тютюнев склад през март, и за изгорелите през август. Отношението към това индустриално наследство в Пловдив е един от толкова категоричните бъгове на 2016 г., че думите просто са излишни.Събарянето на хотел и кино "Сердика"Разрушаването на кино "Сердика" е пропусната възможност за важно място. В София имаше два емблематични полукръгли площада с характерни извити хотели: площадът пред Народното събрание с хотел "Радисън" и площадът при паметника на Васил Левски. Единият вече никога няма да бъде същият.Надстройката на хотел "Маринела"